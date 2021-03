El talento dentro de cada uno existe y puede desarrollarse gracias al libro de José Enrique Pérez Lorente Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 15:01 h (CET) En 'El animal interior del talento' el escritor desarrolla una hipótesis reveladora para el desarrollo personal ¿Sería posible desarrollar las aptitudes personales de cada uno para lograr unas capacidades distintas a las que las personas creían tener?

En su libro El animal interior del talento (Letrame Editorial) José Enrique Pérez Lorente muestra su hipótesis para fomentar lo que él llama "el animal interior", es decir, un mecanismo de la mente que ayuda a desarrollar la inteligencia y, por tanto, el talento.

"Definiría el talento como la capacidad potencial que tenemos todas las personas para desempeñar una destreza, para alcanzar un determinado logro".

A lo largo de este sorprendente ensayo científico, que funciona también como un libro de autoayuda —pues además promueve el desarrollo personal y ofrece herramientas para tal fin—, se exponen diferentes engranajes para explotar e incrementar todas las competencias escondidas en la mente y que están esperando salir a la luz en cualquier momento. Solo hace falta un ejercicio previo de introspección, acompañado de una serie de recomendaciones, materializado en este libro de José Enrique Pérez Lorente.

"Todas las personas por naturaleza poseemos una gran predisposición a desarrollar determinados talentos. Mi hipótesis es que si aprendemos a descifrar las señales que nos indica nuestro propio inconsciente, es decir, nuestro 'animal interior del talento'; y somos conscientes de los maravillosos y desconocidos, hasta ahora, principios por los que se rige nos será más fácil identificar y desarrollar nuestra inteligencia".

A lo largo de treinta y cinco capítulos el escritor realiza un recorrido por diferentes contextos, junto con supuestos prácticos, para demostrar su hipótesis en cada uno de esos campos, como son la educación, la ciencia, la política o la cultura.

¿Cómo evolucionaría la sociedad si cada uno desarrollara su talento? Leyendo la hipótesis del autor —avalada por el conocido psicólogo valenciano Jorge Castelló— los mecanismos para hacer de la mente un arma poderosa contra la ignorancia están al alcance de todo el mundo. Solo hace falta ejercitarlos teniendo como guía El animal interior del talento. Así que, ¿qué mejor regalo se puede hacer uno mismo que adquiriendo un ejemplar para poder desarrollar todas sus capacidades?

"El libro por una parte expone el posible descubrimiento de un mecanismo de la mente que la ciencia hasta ahora no ha descubierto, por lo tanto tiene valor científico. Pero por otra parte también descubre una serie de principios que obedece este mecanismo que si las personas los conocen y los siguen pueden desarrollar su talento a niveles increíbles".

El animal interior no solo se encarga de hacer prosperar el talento, sino también la felicidad y la personalidad de cada uno, pues además de impulsar las capacidades intelectuales, también busca el crecimiento personal a través del aumento de autoestima, del fomento de las relaciones sociales o explotando las virtudes propias.

En definitiva, el animal interior es un tesoro personal que se esconde en cada uno y que está esperando a ser descubierto, pues solo hacen falta pequeños pasos para conseguir ser mejores por dentro para lograr todos los objetivos que cada uno se proponga.

En El animal interior del talento José Enrique Pérez Lorente obsequia a los lectores con una propuesta vital para abrir un camino nuevo a todas las posibilidades que han permanecido ocultas en la mente de cada uno, como ese animal furtivo que espera ser liberado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.