Al anillo le surgen nuevos candidatos

lunes, 8 de marzo de 2021, 13:32 h (CET) Esta temporada regular de la NBA está dejando muchas sorpresas en sus primeros compases, ya que los grandes favoritos para hacerse con el título se están viendo superados por otras franquicias que mantienen un ritmo competitivo espectacular. De hecho, esta situación se está dando tanto en la Conferencia Oeste como en la Conferencia Este, por lo que nos esperan unos meses apasionantes donde los aficionados podremos disfrutar de unos playoffs apasionantes.



Por un lado, Los Angeles Lakers siguen siendo claros candidatos para hacerse con su segundo anillo consecutivo, pero parecen incapaces de seguir el ritmo de los Utah Jazz en la Conferencia Oeste. La franquicia dirigida por Quin Snyder se ha posicionado como el mejor equipo de la liga, manteniendo unos números espectaculares que le permiten soñar con el primer título de su historia deportiva.



Por otro lado, los Milwaukee Bucks también están sufriendo más de la cuenta en la Conferencia Este, debido a la regularidad que están demostrando tanto los Brooklyn Nets como los Philadelphia 76ers. De esta manera, los de Wisconsin tendrán que sufrir mucho si quieren tener opciones de pelear por el anillo, especialmente tras no ser capaces de cumplir con las expectativas en las dos últimas temporadas.



Una competición que no deja de crecer por todo el planeta

Sin embargo, merece la pena destacar que el crecimiento de equipos como los Jazz, los Nets o los 76ers se convierte en una nueva oportunidad para la NBA, ya que tiene la posibilidad de seguir expandiendo su liga a través de todo el planeta. De hecho, lleva muchos años apostando por una estrategia digital de contenidos, que la ha situado como una de las competiciones deportivas más seguidas en mercados tan atractivos como el asiático o el latinoamericano.



Esto se puede apreciar en las apuestas deportivas, ya que cada vez hay más aficionados que se deciden por este tipo de ocio para complementar una oferta mediática sin precedentes. Además, el crecimiento que han experimentado este tipo de compañías nos permite acceder a una amplia variedad de juegos de casino, todo ello con un simple smartphone y desde cualquier lugar.



Por lo tanto, se espera que la NBA siga creciendo durante los próximos meses, generando cada vez mayores expectativas hasta la llegada de los playoffs. A partir de este momento, las audiencias se dispararán y podrían llegar a batir récords, aunque todo dependerá de las franquicias que consigan llegar hasta las fases finales de las eliminatorias.





La pelea por el MVP sigue estando totalmente abierta

Finalmente, a la lucha por el anillo de campeón de la NBA debemos de sumarle la pelea por el MVP de la temporada, que sigue estando totalmente abierta y mantiene al menos a diez jugadores con opciones reales de conseguirlo. En este caso, también han surgido nuevos candidatos que han desplazado a varios de los favoritos durante los meses de verano, entre los que destacan nombres como Damian Lillard, Donovan Mitchell, Joel Embiid o Nikola Jokic. Por consiguiente, nos esperan unas jornadas apasionantes en la mayor liga de baloncesto del planeta.











