TheCUBE, en colaboración con el MIT, lidera la conversación sobre innovación radical con su primera edición de #TheRadicalSessions

viernes, 5 de marzo de 2021, 15:06 h (CET) The Radical Sessions es el primer proyecto conjunto que han lanzado TheCUBE y el MIT, consolidando un acuerdo de colaboración único en España. Las sesiones tienen como objetivo involucrar a sus participantes en el ecosistema de innovación y emprendimiento del MIT, una de las universidades más reconocidas en cuanto a tecnología e innovación TheCUBE, ecosistema de emprendimiento e innovación, ha liderado estos últimos meses la conversación en torno a la innovación radical en España con el lanzamiento de la primera temporada de The Radical Sessions. El proyecto, fruto del acuerdo, único en España, de TheCUBE con el Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, busca involucrar a sus participantes en el ecosistema altamente innovador que se genera en el MIT, universidad de referencia mundial en tecnología e innovación.

En un mundo saturado de ideas, la inercia, la incertidumbre y la fragilidad de las corporaciones se erigen como grandes barreras para la innovación. En este sentido, el objetivo de estas sesiones es alimentar la conversación con nuevos conceptos, enfoques y metodologías que rompan con lo establecido y consigan desatar la innovación en sus asistentes.

Un objetivo alcanzado en estas Radical Sessions gracias a la participación de Bill Aulet, Managing Director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, que ha profundizado en algunos conceptos, como las corporaciones antifrágiles, la importancia de desarrollar un mindset emprendedor dentro de las grandes compañías o cómo aplicar metodologías propias de las startups en corporaciones con una larga trayectoria.

Además de Aulet, también ha formado parte de estas sesiones, Carly Chase, emprendedora del MTC y Managing Director del MIT NYC Startup Studio, consolidando una oportunidad única en España para aprender de grandes referentes.

Hasta el momento, la primera temporada de The Radical Sessions ha contado con más de 300 asistentes únicos, impulsando dentro del ecosistema de innovación, por primera vez en España, la innovación radical y aportando algunos aprendizajes clave:

- Innovar o morir. Suena obvio, pero no todas las corporaciones están preparadas para hacerlo. En este sentido, innovar pasa por ser capaces de introducir características habituales de los emprendedores para orquestar el cambio. Así, Aulet destacó la importancia de activar la mente e impulsar dinámicas que conviertan la innovación en la base del negocio. “La innovación crea valor y para innovar hace falta una mezcla y un equilibrio entre la invención y la comercialización, saber iterar entre ambas”, aseguró Aulet durante una de las sesiones de inspiración.

- Aprovechar las ventanas de oportunidad. Uno de los factores más importantes, tanto en las startups como en las grandes corporaciones es el tiempo. En este sentido, para Aulet, la tecnología, las fuerzas sociales y el cambio climático están haciendo que el mundo sea mucho más susceptible y evolucione a un ritmo cada vez más acelerado, por lo que es crucial saber identificar las oportunidades y abrazar el cambio.



Así, algunos de los casos de éxito analizados en estas jornadas han sido Zoom, Peloton, y Grubhub porque no solo han sido capaces de entender los cambios en la tecnología y los comportamientos del consumidor, sino que además lo han hecho en el momento idóneo.

- Cultivar una mentalidad emprendedora y antifrágil. La pandemia ha provocado, acelerado y amplificado un gran número de crisis, poniendo de manifiesto grandes retos para los que las instituciones actuales no están preparadas para hacer frente a los desafíos.



“Los retos a los que nos enfrentamos actualmente están creando un momento de transformación para que los líderes y las organizaciones con propósito aprovechen la oportunidad en medio de las crisis y construyan un futuro más sostenible e inclusivo”, ha asegurado Aulet durante una de sus intervenciones.



Según el experto en emprendimiento y tecnología, es fundamental cultivar una cultura de antifragilidad en los equipos, las organizaciones y la sociedad, y diseñar, desarrollar, probar y desplegar soluciones innovadoras para ayudar a construir un futuro mejor, así como abordar problemas reales de forma iterativa.En palabras de Bill Aulet, “una crisis es una magnífica oportunidad para cambiar el comportamiento de la gente y si eres un emprendedor o una persona con una mentalidad emprendedora, eso es precisamente lo que tienes que hacer.”

Tras tres Radical Sessions, el cierre de la primera edición se celebrará el próximo 30 de marzo con una cuarta sesión, impartida por Bill Aulet y los expertos de TheCUBE, donde se compartirán las tendencias más novedosas del ecosistema startup que están configurando el mercado.

