Transformación digital & innovaciones IT en el sector hospitality, travel & leisure

jueves, 4 de marzo de 2021, 14:50 h (CET) La digitalización, clave en la transformación turística tras la pandemia #TURTECH21 El sector turístico ha acelerado su transformación digital a raíz de la pandemia global. La digitalización ayudará a impulsar a la industria y abre la puerta a grandes oportunidades de crecimiento. La situación actual, plantea nuevas necesidades y problemas a los que dar respuesta, donde se ha puesto de manifiesto que la tecnología va a ser un gran aliado para la recuperación del sector.

El próximo 10 de Marzo se reunirán en la conferencia online TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR TRAVEL, HOSPITALITY & LEISURE a los decisores de la industria turística y empresas tecnológicas con el objetivo de presentar las herramientas y soluciones para promover los procesos de transformación digital en el sector, generando ventajas competitivas para las organizaciones. Líderes de la industria exponen y comparten reflexiones, tendencias, retos y oportunidades del sector para 2021 y cuáles serán las claves del turismo post-covid.

Se tratarán temas como la personalización de los servicios, flexibilidad en el sector hotelero, los cimientos de la transformación digital, se conocerá el caso de éxito de una plataforma de Tours & Actividades, la transformación digital a la optimización digital, cómo la tecnología ha contribuido a la supervivencia de empresas del sector, las claves del éxito en la transformación digital del sector turístico, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, TUI, BYHOURS, DONDOMINIO y PARATY TECH y, la colaboración de Quum Comunicación y La latina Valley; a las asociaciones AEDH, Asociación Española de Directores de Hotel; APIT, Asociación de guías oficiales de turismo de la Comunidad de Madrid y AEPT, Asociación Española de Profesionales del Turismo y, como media partners a Smart Travel News, BeInCrypto , Digital Innovation News, Revista transformación digital, Control Publicidad e Interactiva.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Guillermo Gaspart, CEO & Co-Founder of BYHOURS; Xavier Idevik, director de marketing en DONDOMINIO; Daniel Romero, Director de Comunicación en PARATY TECH y José Alberto Cervera Xicotencatl, Head of Caribbean en TUI MUSEMENT. Además, se contará con un panel de expertos: "La transformación digital del sector turístico: Claves de su éxito” moderado por Óscar Santos Casado, presidente de ANETA, Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo; Biel Martí, Director Comercial en The Morgana Group, entre otros, donde profesionales con una larga y dilatada experiencia, compartirán sus diferentes perspectivas.

Se puede conseguir una entrada gratuita AQUÍ.

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/transformacion-digital-del-sector-hospitality-travel-2021/

Sobre Urban Event Marketing:

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre el evento TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR TRAVEL, HOSPITALITY & LEISURE

Forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas en sectores tales como Turismo, Seguros, Retail, Financiero, Gaming, Inmobiliario, eCommerce, Farma, Experiencia de Usuario, entre otros. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias. Contacto: info@urbaneventmarketing.com

