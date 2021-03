¿Piel sensible, irritada, con picores...?

Varios estudios han evidenciado que más de un 50% de las mujeres, con independencia de su edad o tipo de piel, afirman tener una piel sensible. En ocasiones afecta en períodos cortos de tiempo, pero otras veces en cambio, se manifiesta de manera duradera.



Sensación de tirantez, irritación, picores, enrojecimiento, a veces acompañados de hinchazón, descamación, sequedad y aspereza…son algunos de sus principales síntomas. Hoy os traigo los últimos lanzamientos:



CLARINS: CLAM ESSENTIEL Tras tres años de investigación, los Laboratorios Clarins, junto con varios institutos de investigación, dan un paso más en la comprensión de los mecanismos de la hipersensibilidad de la piel con su nueva línea: CALM ESSENTIEL.



En el corazón de esta nueva gran fórmula está el extracto de la “esclarea” una planta con propiedades beneficiosas que ya los romanos consideraban como una hierva divina e incluso la utilizaban como “planta del bienestar”…CLARINS combina el esclareólido con el extracto de marrubio blanco, con el aceite de albaricoque, rico en ácidos grasos y el aceite de camelia bio, reconocido por su acción nutriente.

Un total de 3 tratamientos completan esta gama de productos:



Emulsión apaisante, una ligera y suave emulsión para el día/noche para calmar la piel, ideal para paliar los efectos irritantes del uso de las mascarillas sanitarias. Precio recomendado 50ml: 48,00€



Gel anti rougeurs, un gel fresco que calma al instante la sensación de sequedad y tirantez, sus pigmentos unifican la tez con total suavidad. Se aplica de día. Precio recomendado 30ml: 34,50€



Huile restructurante, un aceite nutritivo que mantiene la piel hidratada, flexible y suave, para reparar la piel alterada durante la noche.



Utilizado solo como tratamiento intensivo durante 10 o 20 días renueva completamente la piel. Precio recomendado 30ml: 60€.



PAQUITA ORS

Si algo distingue a los laboratorios PAQUITA ORS es la gran efectividad de sus productos, acompañados de un asesoramiento personalizado, en el que analizan tu piel para recomendarte SÓLO aquello que tu piel necesita, porque en Cosméticos Paquita Ors son de los que piensan que no existe tratamiento único, cada piel necesita unos cuidados específicos.



“Mezclamos lo mejor de la tecnología y la botánica que nos mantiene unidos a la naturaleza y nos provee de un enorme arsenal de principios activos para modificar, activar, curar y regenerar el cutis. No somos solo una empresa, sino también el triunfo de una idea y de una manera de hacer las cosas: cuidamos la belleza y la imagen con un rigor científico y un enfoque distinto para cada persona”, destaca Ors.



Cuando hablamos de piel sensible, Jerónimo Ors nos descubre un nuevo concepto que no habíamos oído hasta ahora, para este farmacéutico la piel, al igual que otros órganos, se “desafina”. “Toda la situación actual que estamos viviendo con la pandemia se refleja en nuestra piel: la mascarilla, el estrés, la ansiedad, la inseguridad, el teletrabajo (no nos movemos como antes y por tanto no eliminamos toxinas), provoca que nuestra piel se desafine”, añade Ors.



No olvidemos que una piel sensible, irritada, es también una piel oxidada, necesita cuidados extra, productos que la calmen.



Entre los últimos lanzamientos de Paquita Ors en cremas faciales para pieles sensibles destaca PLACIDERMIS, ahora reformulada con nuevos ingredientes. La Placidermis de antes no tiene nada que ver con la de ahora, si antes simplemente se trataba de una crema calmante, ahora este producto va más allá, nos ayuda a anticipar y preparar la piel para que ésta no se oxide y así evitar la irritación. Entre sus ingredientes incorpora Rhodiola, que protege la piel de las lesiones del medio ambiente, Centella Asiática, un activo de origen natural con un gran poder de cicatrización y regeneración celular, y una combinación de productos nutritivos y de aceites vegetales como el Aceite de Argán y el de Rosa Mosqueta que consiguen un efecto de hidratación y nutrición en la piel.

PVP: 37,20€



Otra de las novedades de este laboratorio es RENOVADERMIS, con ingredientes como el ácido ferúlico, la ectoina, una sustancia natural que impide que la piel se seque, además del ácido hialurónico, un antioxidante natural que mitiga la acción de los radicales libres causantes del envejecimiento celular. PVP: 25,60€.



EUCERIN® UREAREPAIR PLUS La hidratación es fundamental en las pieles sensibles. Si padecemos picores y sequedad en el cuerpo, la última novedad es Eucerin® UreaRepair PLUS, una loción para pieles secas con perfume calmante.



La piel áspera y seca, con apariencia escamosa es más común de lo que creemos. La afección, denominada xerosis, afecta aproximadamente a un tercio de los adultos entre las edades de 16 y 70 años.



Más sensible a la irritación, en este tipo de pieles los picores a menudo puede afectar también a la calidad de vida de quienes lo padecen.



Para dar solución a ese problema, Eucerin® ha desarrollado un producto de su gama para piel seca UreaRepair PLUS que combinan la experiencia en el cuidado de la piel con una fragancia suave y agradable. Los productos Eucerin® UreaRepair PLUS con 10% de urea han demostrado ser un 35% más efectivos que una fórmula básica de urea en el cuidado de la piel seca.



Eucerin® UreaRepair PLUS utiliza una combinación única de ingredientes clave, que incluyen el Factor Natural de Hidratación (NMF), ceramidas, urea y glucoglicerol. Las ceramidas, idénticas a la piel, forman una barrera lipídica protectora y mejoran la función de barrera del estrato córneo, mientras que el glucoglicerol mejora la distribución del agua en las capas epidérmicas más profundas.



Este nuevo producto aporta un bienestar sensorial completo, un cuidado personal agradable y suave, dejando una piel queda hidratada en profundidad y suave al tacto.



Los nuevos productos Eucerin® UreaRepair PLUS presentan una tolerabilidad excepcional. En un estudio en el que participaron 1343 pacientes en seis países, el 92% de los voluntarios estaban satisfechos con los productos Eucerin® UreaRepair PLUS.



Modo de uso: Aplicar sobre zonas extensas del cuerpo con un suave masaje hasta que se absorba completamente. Aplicar tantas veces como sea necesario. PVPR: 12,90 € | 250 ml