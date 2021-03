Maddox Detail, la marca referente en Car Detailing lanza su gama de productos cerámicos

Conseguir ser top ventas en Amazon a nivel internacional no es nada sencillo. Sin embargo, Maddox Detail lo ha conseguido. Se trata de una empresa especializada en Car Detailing, la cual destina mucho tiempo y recursos al desarrollo para seguir evolucionando con el lanzamiento de nuevos productos.

Tanto los del actual catálogo como los que surgieron en meses anteriores han elevado al máximo su popularidad, colocando a la marca en lo más alto del ranking europeo de productos detailing.



Gama Ceramic para una técnica de car detailing en pleno auge

Es innegable que muchas de las tendencias del sector automovilístico tienen su origen en los Estados Unidos. En dicho país está empezando a multiplicarse el interés por una técnica reciente que consiste en aplicar un óptimo detallado a los coches.



Maddox Detail, para facilitar dicha tarea y conseguir los mejores resultados posibles, ofrece una nueva gama: Ceramic. Cualquier imperfección presente en la carrocería deja de lastrar el aspecto visual del conjunto, desapareciendo por completo.



Por si fuera poco, durante 3 meses la carrocería permanece protegida. Tanto las elevadas temperaturas de ciertas zonas de España como incluso las inclemencias meteorológicas son repelidas por el tratamiento, el cual da forma a un acabado excelente.



Es por ello que Maddox Detail se está convirtiendo en una referencia de los talleres repartidos por todo el país, así como de los centros que se dedican profesionalmente al detailing, siendo estos poco a poco más numerosos a nivel nacional.



Hydro-Ceramic y Ceramic Protection han pasado a la historia como artículos pertenecientes a la primera gama de productos cerámicos de España. Aunque el afán de Maddox Detail por el perfeccionismo en los acabados le lleva a seguir desarrollando más productos, dando forma a un catálogo inmenso para satisfacer todos los gustos y necesidades.



Una clara muestra de ello reside en los productos multiusos, los cuales destacan por su versatilidad. Así lo ejemplifica el All Purpose Cleaner. Con él es posible limpiar cualquier clase de superficie, por lo que la totalidad del coche quedará impecable. Por si fuera poco, hará gala de un acabado mate muy atractivo en términos visuales.



Continuando con el mismo producto, también es reseñable la eficacia con la que acaba con la grasa. Indistintamente del área o el material a tratar, la suciedad y los elementos indeseables que se adhieren a la tela, el cuero e incluso los neumáticos pasan a ser historia.



El hecho de ser todo en uno le ha llevado a convertirse en un producto muy recurrente por parte del usuario de a pie y de los profesionales que desempeñan sus labores en los talleres.



Los primeros agradecen enormemente poder realizar las tareas en su entorno doméstico, sin necesidad de recurrir a un especialista para obtener el acabado limpio y mate que tanto desean. Por su parte, los trabajadores que se dedican al detailing saben que sus clientes quedarán cien por cien satisfechos.



Y es que, por si todo lo detallado en anteriores líneas fuera poco, hay que sumar una característica que convierte a Maddox Detail en una marca innovadora y puntera. Sus inversiones para desarrollar fórmulas químicas de productos sostenibles y eficaces también se centran en que, los buenos resultados, no se traduzcan en un futuro en un material deteriorado.



Nada más lejos de la realidad: llevando a cabo los tratamientos de detailing con la periodicidad indicada, las áreas tratadas permanecen en un estado óptimo sin que los daños se evidencien, puesto que no llegan a producirse bajo ninguna circunstancia.



Todo lo contrario sucede con ciertos productos que parecen inofensivos de cara al estado del vehículo, pero acaban dañándolo. Así lo demuestra el gel desinfectante, tal como puede leerse en el blog de la propia marca. Afortunadamente tanto el salpicadero como muchas otras partes del coche pueden estar como recién salidas del concesionario llevando a cabo una sesión de detailing con productos como los de Maddox Detail.



Si lo que quieres es proteger o restaurar tu inversión, ahora si tienes un buen aliado.