ReSound Key™ brinda acceso a una excelente atención auditiva a más personas de todo el mundo

martes, 2 de marzo de 2021, 17:02 h (CET) La nueva y extensa gama de audífonos ReSound Key™, accesible para todos los públicos, cierra el portfolio de producto de la marca danesa con ayuda auditiva de la última generación que integra junto a ReSound ONE, ReSound LiNX Quattro, ReSound Enzo Q. Con este portfolio, la marca danesa permite ofrecer la experiencia ReSound a todos los pacientes, siempre mediante una solución auditiva personalizada y ajustes intuitivos, incluso en la distancia GN Hearing, líder mundial en innovación de la ayuda auditiva, presenta ReSound Key™, una gama completa de audífonos esenciales que acercan la tecnología auditiva a más personas del todo el mundo. Elementos centrales de esta nueva ayuda auditiva son su microprocesador de alta capacidad, y la filosofía de audición orgánica de ReSound. Gracias a las prestaciones y concepto, ReSound Key™ ofrece a pacientes de todo el mundo una calidad de sonido clara y natural. La nueva gama incorpora la última tecnología de la firma danesa en cuanto a opciones de recarga y de transmisión, para que más personas puedan mantenerse conectadas, cuando y donde quieran, sin complejo ni menoscabo alguno por el hecho de tener pérdida auditiva.

La nueva línea esencial de ReSound cierra el círculo del portfolio de la multinacional danesa junto a ReSound ONE, ReSound LiNX Quattro y Enzo Q. “La de 2021 es, sin lugar a dudas, la oferta más completa que jamás hayamos puesto a disposición del audioprotesista. La nueva gama esencial, ReSound Key™, acerca la audición orgánica a todos los públicos”, señala Manuel Yuste, director de producto de Grupo GN. El catálogo completo utiliza el mismo software, misma app y mismos accesorios, de manera que todo son facilidades en la adaptación, quedando en manos del profesional de la audición la elección del modelo que realmente se ajusta a las necesidades de su paciente, y dándole todo el tiempo del mundo para dedicárselo a lo que más importa: devolver la capacidad de comunicarse a cualquier nivel a las personas. “Nuestro portfolio permite ofrecer la experiencia ReSound a todos los pacientes, siempre con una solución auditiva personalizada, con ajustes intuitivos, e incluso en la distancia. Es, probablemente, el catálogo más avanzado y actualizado del sector, que se basa en la filosofía de sonido orgánico para que los pacientes tengan un sonido único”, sigue Yuste.

Según datos de la OMS, sólo una de cada cinco personas que necesita audífonos los usa realmente. Existe, por lo tanto, una gran mayoría de hipoacúsicos que se está perdiendo muchos de los sonidos de la vida, y que, además, tiene dificultades a la hora de comunicarse con la familia y socializar con sus amigos. La pérdida auditiva global está aumentando. 466 millones de personas en todo el mundo tienen una pérdida auditiva discapacitante. El número aumentará hasta los 630 millones en 2030 y a más de 900 millones en 2050. Y no es solo un problema de vejez. La OMS estima que 1.100 millones de adolescentes y adultos jóvenes en todo el mundo corren el riesgo de sufrir pérdida auditiva. Y la pérdida auditiva no tratada está relacionada con problemas de salud, como la demencia, declinación cognitiva y de memoria, y tienen efectos negativos en las relaciones personales y sociales, con problemas derivados tales como el aislamiento social, la soledad o la depresión.

La esperada gama ReSound Key™ marca una gran diferencia para personas con cualquier tipo de pérdida auditiva. Gracias a su eficiencia en costes, serán muchas más las personas que puedan aumentar la confianza en sí mismas y conectarse con los demás y con el mundo, también en estos duros tiempos de aislamiento social que se está viviendo con motivo de la pandemia. Y lo harán con un sonido claro y una capacidad de recarga líder, que ofrece hasta 30 horas de energía con una sola carga.

Asimismo, los usuarios de cualquiera de los audífonos del portfolio, ahora completo, de ReSound pueden disfrutar de la transmisión directa de sonido al móvil, utilizando dispositivos iOS y Android ™, mediante un sistema Bluetooth® Low Energy de última generación.

No tratar a tiempo la pérdida auditiva implica un coste personal, con efectos negativos sobre la salud física, social, emocional y mental. Ahora, la orientación del profesional de la audición ya es posible incluso de forma remota, gracias a la innovadora solución de teleasistencia, ReSound Assist Live. Con este ágil servicio a domicilio, los audioprotesistas pueden programar y ajustar los audífonos ReSound mediante video-consultas, para ayudar a las personas a crecer con su audición y fortalecer sus relaciones.

El director ejecutivo y presidente de GN Hearing, Gitte Aabo, afirma que “en GN Hearing, creemos que todas las personas se merecen la mejor audición. El tratamiento de la pérdida auditiva puede transformar vidas radicalmente, ayudando a las personas a prosperar y crecer. El lanzamiento de ReSound Key™, que completa nuestro portfolio, brinda a más personas acceso a la mejor atención y orientación profesional, lo que les ayudará a sentirse más seguros y a mantenerse en contacto con los demás para participar plenamente de sus vidas".

ReSound Key™ se une al innovador ReSound ONE™ y su sistema M&RIE y a ReSound LiNX Quattro™, para completar la gama de producto ReSound más sólida y completa que la firma danesa haya tenido jamás, ofreciendo soluciones auditivas premium a todos los niveles de precio. Ahora, más personas pueden beneficiarse de la filosofía de audición orgánica que la compañía persigue desde hace años, inspirada en el funcionamiento natural del oído para que los pacientes puedan conectarse con el mundo que los rodea de la manera más intuitiva y natural.

La gama ReSound Key™ pone especial atención al fácil manejo de todas las aplicaciones con las que interactúa. Por eso, mejora aún más la experiencia auditiva individualizada y puede conectarse a una variedad de accesorios inalámbricos para obtener ayuda adicional en situaciones auditivas complejas. Los nuevos ajustes integrados y las actualizaciones de software garantizan una primera adaptación óptima, y tras ella, la satisfacción del cliente. Estas actualizaciones hacen que sea más fácil que nunca para el profesional de la audición ofrecer y adaptar al paciente la cartera de ReSound para que los usuarios la disfruten.

ReSound Key™ está disponible en 10 modelos, incluido el popular diseño con auricular en el oído (RIE) recargable, audífonos personalizados y opciones retroauriculares (BTE), e incluso también en modelos power y superpower para pérdidas auditivas profundas. ReSound Key™ sale al mercado español hoy, 2 de marzo de 2021.

