Análisis de los datos de paro de febrero y proyección para marzo 2021 Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 14:58 h (CET) "Las cifras de afiliación, contratación y paro de febrero nos muestran que no habrá recuperación hasta bien pasado el segundo trimestre de 2021: más de 4 millones de parados y 900.00 personas en ERTE son la fotografía de una sociedad que va camino de superar los cinco millones de personas trabajadoras sin empleo", asegura Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de febrero que traen una ligera subida en el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al mes de enero. Este dato se sitúa en los 18,85 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de febrero, con 20.632 cotizantes medios más respecto al mes de enero (+0,1%), pero 400.100 afiliados menos que un año antes (-2,1%). Es el peor resultado en cuatro meses. Las restricciones a la movilidad y a ciertos sectores de actividad han derivado en una profundización del ritmo interanual de caída de la afiliación a la Seguridad Social.

En cuanto al número de parados registrados, este asciende a los 4.008.789, lo que supone un aumento interanual de 762.700 desempleados, con lo que van once meses seguidos con aumentos interanuales del paro superiores al 20%. En el segundo mes del año, el paro volvió a crecer en 44.436 desempleados (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, y hay que recordar que son 899.400 asalariados en ERTEs, 160.400 más que un mes antes (no se incluyen entre los parados por definición).

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, afirma que “las cifras de afiliación, contratación y paro de febrero nos muestran que no habrá recuperación hasta bien pasado el segundo trimestre de 2021: más de 4 millones de parados y 900.00 personas en ERTE son la fotografía de una sociedad que va camino de superar los cinco millones de personas trabajadoras sin empleo”.

“Preocupa especialmente que, una vez agotada la inercia alcista del tercer trimestre y la campaña de contratación vinculada a la Navidad, la caída en la contratación es mayor en el empleo indefinido, y nuevamente los colectivos de jóvenes y mujeres son los más damnificados”, explica Blasco.

“Lejos de pensar que la primera partida de los fondos europeos llegue antes de junio, y de que se puedan justificar e invertir poco más del 50% de los 27.000 millones potenciales para 2021, ahora son imprescindibles aquellas medidas donde nuestro país sí pueda influir: crear un marco de inversión y generación de empleo atractivo; eliminar rigideces y costes en el marco normativo para empresas, autónomos y emprendedores; fomentar un mercado de trabajo flexible donde se combinen garantías sociales para colectivos vulnerables con modelos de colaboración público privada en materia de empleo y sistemas de formación y recualificación de candidatos y trabajadores”, recomienda Blasco.

“Para el próximo mes, la moderación de algunas restricciones y la estacionalidad favorable confluirán para que pueda esperarse en marzo una mejoría en la afiliación (sobre 18,96 millones; -0,2% interanual) y un incremento más suave del paro (4,02 millones de parados; +0,4%). Al compararse con los malos datos de marzo de 2020, las variaciones interanuales mejorarán significativamente”, concluye el director del Adecco Group Institute.

Datos más destacados

Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en febrero es de 4.008.789, lo que supone un aumento interanual de 762.700 desempleados, con lo que van once meses seguidos con aumentos interanuales del paro superiores al 20%.

En cuanto a las afiliaciones la afiliación a la Seguridad Social, las restricciones a la movilidad y a ciertos sectores de actividad han derivado en una profundización del ritmo interanual de caída de la afiliación: en febrero hubo 400.100 afiliados menos que un año antes (-2,1%). Es el peor resultado en cuatro meses. El número de afiliados medio a la Seguridad Social es de 18,85 millones de personas.

Ya van cuatro meses seguidos con incrementos interanuales en el número de afiliados del sector agropecuario, algo que no ocurría desde mayo de 2019. Es, sin duda, el sector con mejor comportamiento

Crece por tercer mes seguido el número de no asalariados, aunque, una vez más, de forma mínima (+0,1% interanual).

El paro entre los menores de 25 años sube un 40,1% interanual, mucho más que entre los mayores de esa edad (+22%). Y el paro entre inmigrantes vuelve a aumentar más del doble que entre españoles: +44,5% (la mayor subida en 6 meses) y +20,5%, respectivamente.

Durante el mes de febrero, se firmaron 1,21 millones de contratos (-24% interanual), el menor número para un mes de febrero desde el año 2014. Caen todas las modalidades: indefinidos, temporales, de tiempo completo y parcial.

Si se quiere más información, aquí está el webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://youtu.be/aeWM7Tr66Rc

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La protección solar es un elemento esencial para la consecución de los objetivos de renovación de la UE Limpieza profunda e hidratación, claves para cuidar la piel con el uso de la mascarilla, según Safe Iberia ReSound Key™ brinda acceso a una excelente atención auditiva a más personas de todo el mundo Clara Bennett presenta 'Las rosas del apocalipsis', un presagio reflexivo sobre el destino de la humanidad FasaWorld ofrece una guía de compra para montar una oficina preparada para teletrabajar