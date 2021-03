Tecleño, vota; con mascarilla y distancia social “Este 28 de febrero cuento con tu voto para que sigamos construyendo juntos el verdadero futuro de Santa Tecla” Redacción Siglo XXI

domingo, 28 de febrero de 2021, 13:01 h (CET) Tecleño, vota; con mascarilla y distancia social El 28 de febrero se celebran las elecciones municipales, en El Salvador. La Alcaldía de Santa Tecla es una de las más importantes, junto a San Salvador. Los tecleños, a través de un video encuesta, aclararon quién es el candidato favorito: Roberto d’Aubuisson.



Elecciones, en mitad de una pandemia

La pandemia de la Covid-19 ha ‘vestido’ estas elecciones de un modo especial. Los tecleños tendrán que votar, con precaución: siempre con la mascarilla y respetando la distancia social. En todo el municipio, se aplicarán los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación de la Covid-19.



Luis Guillermo Welman, magistrado del Organismo eleccionario, explica cómo se desarrollarán las elecciones, el próximo domingo.



“Hay un protocolo especial para las elecciones, en tiempos de pandemia. También, la asociación mundial de organismos electorales da un protocolo y sobre todos esos protocolos vamos a trabajar los instructivos que vamos a hacer llegar a la población”.



La pandemia no debe impedir que los tecleños muestren su apoyo a los candidatos.



Entre algunas de las medidas tomadas por el ente electoral, sobre la Covid-19, se encuentra la capacitación de miembros de las Juntas Electorales Departamentales, de manera virtual.



Las medidas para las votaciones Las instituciones demandan a los votantes que cumplan las siguientes medidas:



Uso de material de protección: como mascarillas, pantalla facial y guantes desechables. Utilización de gel hidroalcohólico. Toma de temperatura, antes de acudir a los centros de votación: la temperatura no debe superar los 37,5 grados, sin tomar antitérmicos.

En caso, de que una persona supere esta temperatura, debe permanecer en su hogar. Colas en las calles y sentido único: respetando la distancia mínima. Habrá personal que controlará la seguridad sanitaria, en todos los centros.



Campaña electoral segura

La pandemia no debe oscurecer el día electoral en Santa Tecla.



Del mismo modo, Roberto d’Aubuisson ha estado realizando su campaña electoral, adaptándose a la nueva situación. Todos sus actos se han celebrado con mascarilla, y respetando la distancia de seguridad. Pero, lo que Roberto d’Aubuisson descartaba era quedarse en su casa. El candidato ha querido, en todo momento, presentar sus propuestas. El futuro de Santa Tecla.



Roberto d’Aubuisson y su equipo han instado a los tecleños a que voten. Y, ha indicado, que, lógicamente, ellos mismos respetarán las medidas.



Roberto d’Aubuisson, el candidato preferido

Todas las encuestas dan un claro vencedor: Roberto d’Aubuisson.



Por eso, el voto seguro es el tecleño. Las masas de personas han desaparecido; pero el espíritu vencedor ha permanecido en el ambiente. Los tecleños apoyarán al que será su Alcalde, por tercera legislatura consecutiva. Roberto d’Aubuisson ha pedido su voto, para que Santa Tecla siga con lo bueno de los últimos años.



“Este 28 de febrero cuento con tu voto para que sigamos construyendo juntos el verdadero futuro de Santa Tecla”.



