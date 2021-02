Incomprensible

Realmente no se puede entender, ni creo que cualquier persona medianamente juiciosa y en sus cabales lo asimile.



Las organizaciones feministas están dispuestas a echarse a la calle para celebrar el DÍA DE LA MUJER el próximo ocho de marzo, sin importarle lo que pueda suceder, ni los contagios que, con total seguridad, se producirán.



Ciertamente el ser humano es el animal que tropieza más veces en la misma piedra, que ninguna otra bestia. Los infestados por esta peste en España, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, al día 24 de febrero, son 3.170.644 confirmados con prueba diagnóstica de infección activa y ha habido 68.468 muertos con test positivo; desconocemos los que hayan fallecido sin que se les haya realizado test alguno.



Bien, pero estos mentecatos, y faltos de entendederas que nos gobiernan, parece que no escarmientan, y ahora que la pandemia parece que va retrocediendo algo, están dispuestos a que vuelva a expandirse, se propague y aumente el número de contagiados y fallecimientos.



Pregunto, ¿es que no tienen bastante con los muertos e infestados que han padecido este mal? ¿qué propósito los guía, el de dañar y perjudicar con posibles fallecimientos a más españoles?



No soy jurista, pero puede haber aquí un caso de homicidio por negligencia, que es el que se comete cuando se realiza una acción de la cual se conoce el posible resultado de muerte y sin embargo se cree poder evitarlo, pero falla y ésta se produce.



En el caso que presenciamos se sabe que el resultado no se puede evitar, pues tenemos una nefasta experiencia, proporcionada por los infestados y fallecidos que ha habido durante el año 2020 y continúan produciéndose.



Repito que no soy abogado, pero me pregunto si no habrá algún tipo de pena que sancione actividades de las que se puede producir funestos resultados de muerte.

El Delegado del Gobierno de la Comunidad madrileña, José Franco ha anunciado que no permitirá manifestaciones de más de 500 personas, o sea, que puede haber más de una pues consiente “manifestaciones”.



Pero este tío es tonto, fartusco o qué. Primero ¿Cuántas manifestaciones tendrán lugar, no solo en Madrid, sino en toda España.



¿Quién controlará si los participantes son 500, 501, 5000, o ¡vaya Vd. a saber!



¿Pasarán de uno en uno como en los controles de los aeropuertos? ¿Se les entregará alguna documentación que acredite que se encuentran dentro de la cantidad permitida?



Cuando el desfile inicie la marcha, ¿se cerrarán las calles adyacentes para que no se incorpore nadie más a la misma? ¿Cómo se podrá controlar eso? Hemos visto a los violentos en Cataluña hacer retroceder, ante su empuje y violencia a los encargados de mantener el orden público, ¿quién contendrá a quienes quieran participar?



En el resto de las ciudades de España qué se hará, ¿o no estarán permitidas? Si en la capital de España se consienten, no se podrán prohibir en otras localidades (ciudades, pueblos, villas o aldeas), con lo que nos exponemos a que cientos de miles de personas, especialmente las feministas, pues este es el día de su reivindicación, se desparramen por nuestro País, llevando infección y muerte al resto de los ciudadanos.



Enumerar las razones en las que se apoya el Delegado del Gobierno en Madrid, son las razones de la sin razón.



Recuerdo que mi padre, desde pequeñitos, nos decía que cuando un hombre no tiene razón da “razones”, o lo que es lo mismo, pretende justificar lo injustificable.



¡Vamos a ver! ¿Qué se pretende con ello, que la pandemia vuelva por sus fueros, infeste y produzca más muertes?



Realmente en España no hay más tontos y majaderos porque no caben. Nuestro País está plagado de más insensatos y carentes de juicio que puedan existir sobre este Planeta.

Menos mal que aún quedan políticos con algo más que dos dedos de frente y están aconsejando que no se lleve a cabo este disparate.



José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, alcalde y vicealcaldesa respectivamente de la Capital de España proponen evitar las concentraciones en las calles.



Posiblemente haya quien piense o diga que estos se oponen a ello porque pertenecen a la Derecha.



No se trata ni de Derecha ni de izquierda, es simplemente de elemental sensatez. El mismo Ministerio de Sanidad, nada sospechoso de ser derechista ha recomendado que no se celebren las manifestaciones del 8-M ante la situación epidemiológica, pese a que España ha salido de la situación de riesgo extremo. La ministra Carolina Darias ha asegurado, tras el Consejo Interterritorial de Salud, que “no ha lugar” a celebrar las marchas por el Día Internacional de la Mujer. Ella conoce la peligrosidad de este mal, ya que lo ha sufrido en sus carnes, por lo que es lógico que quiera evitar que otros lo padezcan. Darias ha hecho estas declaraciones horas después de que el delegado del Gobierno en Madrid expresara su consentimiento para que se lleve a cabo dicho pandemónium, y ha destacado que no sería coherente avalar el 8-M mientras se está pidiendo responsabilidad en todos los ámbitos.



Los abuelos no pueden visitar a los nietos, los hijos tienen prohibido ir a casa de sus padres, los establecimientos de todo tipo han de estar cerrados a partir de las seis de la tarde para evitar que se expanda la epidemia, y vienen estos insensatos y faltos de juicio a permitir que se celebren marchas para celebrar el día de la mujer.



Realmente es inaceptable que nuestros políticos prefieran un puñado de votos y les importe un bledo la salud de los españoles. ¿Habrá un plan premeditado para que disminuya nuestra población, o es que son tontos de capirote, además de malévolos?