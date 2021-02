Llega a España la innovadora startup italiana con un 95% de éxito en recursos por multas de tráfico ​VINCO es una innovadora plataforma online que, en tan solo unos pocos clics, te permite recurrir cualquier tipo de multa de tráfico desde el ordenador o tu móvil Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 24 de febrero de 2021, 12:44 h (CET) VINCO es una innovadora plataforma online que, en tan solo unos pocos clics, te permite recurrir cualquier tipo de multa de tráfico desde el ordenador o tu móvil. El servicio, lanzado inicialmente en 2015 en Estados Unidos, llegó a Italia en septiembre de 2018 y, después de más de 2 años de éxito en el mercado italiano, ahora también está disponible en España gracias a una alianza con el Bufete Sánchez Trujillo & Asociados.

Con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos, esta herramienta tecnológica e innovadora busca solucionar el problema de las multas de tráfico, manteniendo las mismas garantías profesionales que ofrece un despacho de abogados más tradicional, pero sin necesidad de realizar largas llamadas telefónicas o visitas ineficaces.



La ventaja de recurrir, en lugar de pagar una multa, no solo supone un ahorro económico, sino que también te permite evitar el riesgo de perder los puntos del carnet de conducir. El coste del servicio es el correspondiente al 30% del importe de la multa. Sin embargo, también ofrecen un cupón descuento que se puede solicitar directamente desde su web. Además, también ofrecen la posibilidad de comprar paquetes de recursos para todos aquellos que posean varios vehículos o que deseen compartir el servicio con tu familia o miembros de una empresa. Gracias a los paquetes de recursos, pueden obtenerse descuentos especiales y asistencia privilegiada con nuestro equipo profesional.



Según Mauro Tommaso De Candia, CEO de VINCO, “la clave del éxito es entender que para solucionar el problema de una multa no es necesario perder demasiado tiempo con la asistencia legal tradicional, muchas veces costosa y tediosa, cuando con unos pocos pasos, y en menos de un minuto, se pueden obtener los mismos resultados a un coste mínimo”.



El procedimiento para recurrir las multas de tráfico con VINCO es simple y rápido. Basta con enviar la multa a través de la plataforma electrónica y en aproximadamente dos horas, se recibe por correo electrónico el análisis de la viabilidad del recurso. El caso se asigna a uno de los profesionales del equipo que inmediatamente comenzará a trabajar en el recurso y estará listo en un plazo máximo de 3-5 días hábiles. Gracias al equipo profesional, las posibilidades de ganar el recurso superan el 95%. La plataforma también ofrece un servicio legal personalizado en caso de otro tipo de infracciones, tales como la conducción en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, delitos contra la seguridad del tráfico, accidentes de tráfico, etc. En estos casos, el cliente, después de presentar su caso a través de la plataforma, se pondrá en contacto directo con un abogado especializado del equipo.



Con motivo de su lanzamiento en España, ofrecerán a todos aquellos que quieran probar el servicio, un 10% de descuento sobre la comisión retenida hasta el 31 de diciembre de 2021. Para recibir el descuento de forma inmediata, basta con introducir el código “ESPAÑA” en el momento del envío de la multa.



Sobre VINCO.net La misión de VINCO es ofrecer un servicio que ayude a los automovilistas a recurrir las multas de tráfico de la manera más fácil, a través de una plataforma simple y directamente desde un móvil u ordenador. El servicio, que ha estado operando en Estados Unidos durante unos años, está disponible ya en Italia y España, y próximamente en otros países europeos. El proyecto se ha llevado a cabo de la mano de un grupo de emprendedores con experiencia internacional en el sector jurídico, del transporte y tecnología móvil, decididos a encontrar una solución para las multas de tráfico que se están convirtiendo en un grave problema social en todos los países del mundo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.