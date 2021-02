Dudar es de inteligentes Cuando las preguntas no tienen respuestas y los políticos cruzan el pueblo al estilo "Míster Marshall" ..., DUDEMOS Ángel Alonso Pachón

@@AAP1942

miércoles, 24 de febrero de 2021, 11:48 h (CET) Cuando las sonrisas se entrecruzan en público, levantando las cabezas y mirando a los espectadores …, DUDEMOS.



Cuando las manos se entrelazan por debajo del tablero ..., DUDEMOS.



Cuando las preguntas no tienen respuestas y los políticos cruzan el pueblo al estilo "Míster Marshall" ..., DUDEMOS.

Y... Cuando nuestro silencio cubra la falsa democracia y "comprenda vergonzosamente" la estupidez de la mentira política ..., DUDEMOS DE NOSOTROS MISMOS

