Amazon Prime anuncia una nueva entrega de la serie Amazon Original All or Nothing con la Juventus

Amazon Prime Video y la Juventus Football Club han anunciado hoy el estreno de la docuserie italiana All or Nothing: Juventus, que ofrecerá una mirada exclusiva detrás de cámaras siguiendo al equipo durante la temporada 2020/21. La nueva serie Amazon Original se estrenará en exclusiva en Prime Video este año en más de 240 países y territorios en todo el mundo.



All or Nothing: Juventus transportará a los espectadores a una experiencia única con el prestigioso e icónico club de fútbol durante una temporada crucial, y seguirá todos los eventos clave, incluyendo la llegada de Andrea Pirlo como nuevo entrenador del club. Las cámaras estarán tanto dentro del Estadio Allianz, sus instalaciones deportivas líderes a nivel mundial ubicadas en Turín, como fuera del campo. La serie documental se centrará en detalles únicos del Club Bianconero (“blanco y negro”) y de su identidad, arragiada a la cultura y la historia italiana, pero siempre mirando al futuro.



All or Nothing: Juventus desvelará el nivel de perseverancia, el esfuerzo y la dedicación necesaria para competir al más alto nivel, que permitirá que los aficionados tengan un acceso nunca antes visto a los jugadores, el equipo técnico y la dirección del club.



"Estamos muy orgullosos de estar entre los socios internacionales de la franquicia All or Nothing", afirma Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer de la Juventus. "Esto representa otro paso hacia la constante evolución de nuestro Club. La colaboración con Amazon Prime Video es una combinación perfecta entre dos marcas de éxito, con un alcance global y un deseo continuo de desafiar, cambiar y crear de manera innovadora. Esperamos poder mostrar al mundo lo que es realmente la marca Juventus y lo que significa, con la calidad indiscutible y el toque único de la serie All or Nothing”.



"Estamos encantados de comenzar este viaje con un club de fútbol tan reconocido como la Juventus y ofrecer a la audiencia italiana e internacional una mirada extraordinaria y sin precedentes a uno de los equipos más emocionantes del mundo", añade Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. “All or Nothing es ahora una franquicia definida por su excelente calidad de producción y un acceso exclusivo, y seguirá los pasos de entregas anteriores. Estamos deseosos de que los miembros Prime en todo el mundo puedan vivir de cerca los desafíos diarios a los que se enfrentará este equipo de campeones durante esta temporada épica".



All or Nothing: Juventus, se estrenará en exclusiva en Prime Video en 2021 y será producido por Fulwell 73 (I Am Bolt, Del Sunderland hasta la muerte, The Class of ‘92), con la participación de Leo Pearlman y Ben Turner como productores ejecutivos, y Richard Cooke como showrunner. La nueva entrega se unirá a la franquicia All or Nothing que incluye exitosas docuseries como All or Nothing: Manchester City y la más reciente All or Nothing: Tottenham Hotspur. All or Nothing: Juventus, se unirá a la gran selección de contenido deportivo disponible en Amazon Prime Video, incluyendo las docuseries Amazon Original El Corazón de Sergio Ramos, Six Dreams, Fernando Torres: El último símbolo y Fernando, así como los próximos lanzamientos que incluyen La Leyenda de Sergio Ramos y la segunda temporada de Fernando, una representación personal e íntima del campeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso.