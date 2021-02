Todo lo que sabes sobre los mejores pasamontañas del mercado En la actualidad, la manera más rápida, cómoda y segura de obtener el mejor equipamiento táctico del mercado es a través de Internet Redacción Siglo XXI

martes, 23 de febrero de 2021, 12:15 h (CET) Los pasamontañas son uno de los artículos básicos que forman parte del equipamiento táctico utilizado por las principales fuerzas de seguridad públicas y privadas. Un equipo de protección fundamental para organismos de seguridad como la policía, los cuerpos antidisturbios y el ejército.

El pasamontañas es un accesorio indispensable dentro del equipamiento táctico, comúnmente utilizado por las fuerzas especiales de la policía y el ejército en todo el mundo. Una prenda que tiene el objetivo de brindar la mayor protección a la parte superior del cuerpo en contextos climáticos invernales.

Además, cuentan con diseños especiales que les permiten mantener una temperatura fresca en el rostro y ofrecer una gran resistencia al fuego. Asimismo, se evita la inhalación de polvo y se protege la identidad de los usuarios durante las operaciones de alto riesgo.



¿Dónde encontrar los mejores pasamontañas del 2021?

En la actualidad, la manera más rápida, cómoda y segura de obtener el mejor equipamiento táctico del mercado es a través de Internet. En portales como tiendashoke.es existe la posibilidad de encontrar un amplio catálogo de pasamontañas de las mejores marcas, garantizando así la integralidad y eficiencia de nuestra indumentaria táctica.



Dependiendo del contexto y el tipo de cuerpo de seguridad, este tipo de tiendas virtuales ofrecen increíbles y diversos modelos. Podemos encontrar máscaras térmicas de neopreno, pasamontañas de licra, ignífugos, elásticas y de algodón.



Incluso, podemos encontrar equipos de protección como gorros, bragas y los populares pañuelos Shemagh. Sin duda, esta plataforma de comercio electrónico es una de las opciones más destacadas al momento de buscar los mejores pasamontañas del 2021.



Regulación de los pasamontañas en cuerpos de seguridad

En la Orden INT/77/2014, de 22 de enero, que regula el uso general del uniforme del Cuerpo de la Guardia Civil se contempla el uso de pasamontañas en diversos contextos. Específicamente, en el anexo referido al uniforme de uso general se establece el uso de “pasamontañas ignífugo de color negro” para los grupos de Reserva y Seguridad (control de masas) en la modalidad de invierno.



Asimismo, en las Unidades de Acción Rural, personal de intervenciones, se establece el uso del pasamontañas ignífugo negro dentro de la modalidad de invierno. Aunado a ello, la normativa señala el uso de este tipo de pasamontañas en la Unidad Especial de Intervención, tanto en la modalidad de invierno como en verano.

Como podemos ver, el uso del pasamontañas no solo es una tarea de suma importancia para la protección y seguridad de los cuerpos de seguridad ante diferentes tipos de contextos, sino que además, es una prenda reglamentaria de la legislación que no puede faltar en organismos de seguridad del Estado como la Guardia Civil.



Principales usos de los pasamontañas y balaclavas

Realmente no es necesario formar parte de un determinado cuerpo de seguridad, público o privado, para aprovechar todas las ventajas y usos que proporcionan los mejores pasamontañas del mercado.



Sus diseños térmicos son ideales para climas más cálidos y contextos bélicos con explosiones de fuego, gracias al uso de materiales ignífugos. Además, existen otros modelos especialmente diseñados para los climas más fríos, que pueden ser utilizados al realizar deportes extremos en zonas invernales.



De igual manera, los jugadores de Airsoft suelen incluir a los pasamontañas dentro de su equipamiento básico de juego. Existen modelos con diseños que contribuyen al camuflaje, modelos diseñados para uso en motos de nieve o agua debido a sus materiales impermeables y térmicos. Incluso, para el personal militar encargado de operaciones especiales, existen modelos de pasamontañas que incluyen una cubierta frontal con mascarilla. De esta manera, es posible evitar la inhalación de contaminantes no tóxicos en el aire.



Cada modelo ha sido diseñado con un determinado fin, permitiendo a cada usuario encontrar su pasamontañas ideal. Podemos escoger entre los pasamontañas de algodón, de neopreno o lana, así como los de polipropileno.



Importancia del material táctico militar

Existen importantes diferencias entre el equipamiento táctico utilizado por los cuerpos de seguridad como policías, antidisturbios y militares, y los equipos para actividades deportivas y particulares. El uso de este tipo de prendas oficiales se encuentra regulado debido a su gran importancia para garantizar la seguridad de los usuarios.



La gran resistencia y diseños especiales de los pasamontañas y el equipamiento táctico en general, destacan a estos artículos como elementos imprescindibles para los Cuerpos de Seguridad del Estado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

