Suma y sigue para el Betis FS (5-3)

sábado, 20 de febrero de 2021, 19:03 h (CET) El Betis Futsal, tras vencer al Movistar Inter y perder en las canchas de otros dos grandes como Valdepeñas y Cartagena, ha retomado la senda de las victorias tras vencer, y ganar el “average” particular, al Fútbol Emotion Zaragoza, con un extraordinario Éric Pérez como principal estilete.

La victoria frente al AD Sala 10 –nombre real del Fútbol Emotion Zaragoza- supone, además, que los de Juanito prácticamente dejan ya certificado el gran objetivo de la temporada, la permanencia en la máxima categoría, algo que solamente una hecatombe de tamañas dimensiones parece poder evitar.

El equilibrio predominó durante los primeros veinte minutos, aunque con los béticos tal vez un poco superiores a los maños. No obstante, fueron éstos los primeros en golpear, a los cuatro minutos, con un tiro lejano de Eloy Rojas que dobló las manos de un Nico Sarmiento que tal vez pudo hacer algo más (0-1).

La presión visitante dificultaba por momentos el juego combinativo de los de Juanito, que pese a todo lograron el empate a los ocho minutos, tras un centro de Burrito que Ivi, un tanto a trompicones, remató a gol en el segundo palo (1-1). Y, al instante, el propio Ivi sirvió en una contra a Bocao, que lanzó muy alto solo ante Iván Bernad.

Zaragoza también tuvo las suyas. Javi Alonso, a los 15 minutos, pudo definir ante un Nico Sarmiento que, subsanando su error del primer gol, le rebañó la pelota en el mano a mano. Segundos más tarde fue Éric Pérez quien gozó de una excelente ocasión, pero el pívot internacional con España mandó la pelota fuera tras un control excelso.

Fue el preludio del 2-1, meritado y logrado por el propio Éric apenas un minuto más tarde, después de un sensacional robo en la banda a Santi Basile y un zurdazo inapelable. Y así, con alguna ocasión más por bando, se llegó al intermedio.

Vistosa segunda mitad El segundo tiempo fue mucho más vistoso, y comenzó con el mismo protagonista del inicio del primero: Eloy Rojas, que marcó el 2-2 (min 22) con un disparo picado en posición inverosímil ante un Nico Sarmiento que había salido a taparle.

Pero no hubo tiempo para lamentar nada en verdiblanco, puesto que segundos más tarde Elías aprovechaba en el segundo palo una diagonal de Chaguinha para colocar el 3-2, y poner nuevamente al Betis por delante.

De ahí en adelante, durante algunos minutos, el partido se convirtió en un correcalles en el que el Fútbol Emotion Zaragoza creó mucho más peligro, que no supo aprovechar. A pesar del gol de Buendía (4-2, min 30), en sensacional definición en mano a mano, el partido, por sensaciones, parecía estar en manos mañas.

Juanqui, rematando una gran salida de su equipo ante la presión adelantada del Betis, daba nuevamente emoción al marcador (4-3, min 33); y Eloy Rojas, el mejor visitante, estrellaba el balón en el larguero un minuto después.

Un artista llamado Éric Pérez Pero a falta de 4:47 Éric, auténticamente en plan artista, se sacó su segundo conejo de la chistera, con una espectacular acción en el ala derecha y una definición por bajo no menos sensacional ante Iván Bernad (5-3).

El catalán, tras debutar recientemente con la selección española, está cada vez mejor, no ya solamente de cara al gol sino en la realización de un espectacular trabajo sordo en beneficio de los suyos.

Los maños, como no podía ser de otro modo, empezaron a atacar de cinco, con Eloy Rojas como portero jugador, pero salvo en una ocasión nunca más pusieron en apuros la meta de Sarmiento, pudiendo incluso los béticos haber marcado algún gol más después de varios robos de balón.

Así el Betis Futsal, con este triunfo, rebasa en la clasificación a su rival de hoy –si bien la AD Sala 10 tiene dos partidos menos- y confirma lo que cada vez más parece ser un hecho, que permanecerá al menos una temporada más en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

5- BETIS FUTSAL: Nico Sarmiento, Rubén Cornejo, Chaguinha, Elías, Éric Pérez -cinco inicial-, Burrito, Borja Blanco, Chicho, Ivi, Bocao y Emilio Buendía. 3- FÚTBOL EMOTION ZARAGOZA: Iván Bernad, Adri Ortego, Javi Alonso, Eloy Rojas, Dian Luka -cinco inicial-, Villanueva, Javi Alonso, Richi Felipe, Juanqui, Retamar, Santi Basile, Jamur y Alberto Inés. ÁRBITROS: Pedro Antonio Carrillo Arroyo y Aitor Felipe Mandorrán. Amonestaron a los béticos Ivi, Chaguinha y Buendía; y al visitante Javi Alonso. GOLES: 0-1: Eloy Rojas (min 4); 1-1: Ivi (min 8); 2-1: Éric Pérez (min 16); 2-2: Eloy Rojas (min 22); 3-2: Elías (min 23); 4-2: Emilio Buendía (min 30); 4-3: Juanqui (min 33); 5-3: Éric Pérez (min 36). INCIDENCIAS: 21ª jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla), a puerta cerrada por la situación sanitaria debido a la Covid-19.

