Cien pasos al norte, nueva obra de Gabriel Segurado, una novela de acción y suspense plagada de aventura, secretos y amores inesperados

El escritor Gabriel Segurado presenta su nuevo trabajo, Cien pasos al norte, una novela ágil, emocionante y llena de misterio en la que se mezclan de forma natural el género romántico, el thriller y el espionaje.

La historia comienza cuando Mónica, la protagonista, decide romper las ataduras de su rutina y emprender un viaje hacía Puerto del Rosario, un lejano país Latinoamericano.



Su trabajo como teleoperadora la mantiene ligada a una rutina que no consigue llenar su vida ni sus expectativas de futuro. Tiene dos opciones, continuar con una rutina que la hace infeliz, o dar un salto hacia adelante y romper con todo lo que ha sido su vida hasta ese momento. Convencida de que el cambio es necesario para encontrar la felicidad y para encontrarse a sí misma, acude a ver a su hermano que, tras intentar convencerla de que no abandone lo logrado hasta ese momento, cede y la ayuda económicamente para que encuentre su destino.

Así comienza una apasionante aventura que nos sumerge en la peligrosa investigación de un complot político y financiero que la enfrentará a terribles secretos, obligándola a tomar decisiones que pondrán en riesgo su vida. El amor también tiene un papel destacado despertando en Mónica sentimientos, prejuicios y emociones encontradas. Esta novela de acción, romance e intriga te atrapa desde la primera línea convirtiéndote, como lector, en el auténtico protagonista.



Encuentros imprevistos, naturaleza salvaje y amores inesperados se mezclan con una trama de misterio en la que podemos encontrar subtramas de espionaje, experimentos científicos y aprendizaje de otras culturas. Una aventura intensa y emocionante que traslada al lector a su presente para cuestionar si merece la pena arriesgarse a todo para encontrar la verdadera identidad que se agazapa entre los rincones de la vida cotidiana.



Gabriel Segurado destaca por su habilidad utilizando el arte como forma de expresión visual para transmitir sus sentimientos y emociones. Fotografía, pintura y música componen una larga trayectoria creativa que se materializa en Cien pasos al norte como eficaz soporte estético. Su trayectoria profesional ligada al diseño gráfico y la gerencia de empresas de publicidad y artes gráficas está muy ligada también a la estética y la comunicación.



“Empujada por las prisas alterno grandes mordiscos con pequeños sorbos y discretos soplidos para no quemarme los labios. ¡Esta vez me lo voy a tomar con calma! —alzo la voz sin querer— miro a ambos lados y compruebo que nadie me ha escuchado tomándome por loca. Invadida por la intensa llama que prospera en mi interior, sujeto tranquila el asa entibiada de mi infusión, apoyo un diario del establecimiento ya muy cansado del uso sobre la barra de mármol verde veteado, y me dispongo por primera vez en mucho tiempo a disfrutar paciente de los titulares de portada, algunas columnas de opinión y las imágenes más destacadas de la jornada. Aunque mi mirada recorre los textos, estos no consiguen penetrar en mi pensamiento, ya solo hay sitio para la gran empresa. Necesito cambiar de aires. Y no me refiero a cambiar de trabajo, sino a irme de verdad. A hacer un viaje solo de ida a algún sitio maravilloso, con palmeras, playas de arena blanca, cocos y toda la parafernalia. Dejarme llevar sin metas ni planes por una aventura sin fecha de caducidad. Un agradable cosquilleo en forma de alevillas revolotea por mi estómago. Puedo marcharme sin más, buscar un trabajo junto al mar y simplemente vivir.”



(Fragmento de Cien pasos al norte, La Equilibrista, 2021)



https://www.laequilibrista.es/producto/cien-pasos-al-norte-de-gabriel-segurado/