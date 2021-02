No habrá cárcel para los estafadores del Cowden En este nuevo vídeo analizo la sentencia dictada por el delito de estafa continuada y apropiación indebida de Paco Sanz, más conocido como el hombre de los 1.000 tumores Kaik Espada Martín

martes, 16 de febrero de 2021, 11:20 h (CET) En este nuevo vídeo analizo la sentencia dictada por el delito de estafa continuada y apropiación indebida de Paco Sanz, más conocido como el hombre de los 1.000 tumores.



Con la ley en la mano tendría que haber sido condenado a prisión durante 6 años, pero el acuerdo realizado entre su defensa y la fiscalía ha rebajado la pena a 2 años, que además al no tener antecedentes penales ni pisará la cárcel... ¿Ha sido justa la sentencia? ¿Repara el daño moral de las víctimas o en cambio protege al delincuente?









