La España que reúne y uno más ​Gracias, por su reprimenda al Gobierno y a los silencios responsables de aquellos que ocupan las bancadas del Congreso y del Senado… que son DE TODOS Ángel Alonso Pachón

martes, 16 de febrero de 2021, 10:34 h (CET) Gracias, sinceras y sin cumplidos, a todas esas, “personalidades”, políticos y personas comprometidas con una sociedad libre… equilibrada… diversa… constructiva…



Gracias, por su reprimenda al Gobierno y a los silencios responsables de aquellos que ocupan las bancadas del Congreso y del Senado… que son DE TODOS.



Gracias, por romper una y más lanzas en favor de un pueblo enmudecido por tantos y tantos problemas que la vida normal trae consigo y, además, si fuera poco, permanentemente acosado por políticos de cuño totalitario, que desde dentro del sistema y del gobierno están rompiendo la “normalidad democrática”.



Gracias, por hablar ALTO y CLARO ante los medios de comunicación, para que el que quiera oír que oiga, para que el que quiera participar que participe y para que el que no le guste este país que no vomite sobre él… EL MUNDO ES MUY GRANDE.



“UNO MÁS” debe ser la respuesta de todo ciudadano que quiera la PAZ y la CONVIVENCIA, conseguidas a pulso con el trabajo y sufrimiento de todos nuestros mayores y mantenidas y mejoradas por todo un pueblo que no desea REVIVIR LA HISTORIA de los APROVECHADOS POPULISTAS de AÑOS ATRÁS.



“UNO MÁS” … más “UNO MÁS” … será la forma de que un pueblo enmudecido, DEFIENDA EL FUTURO DE TODOS.



