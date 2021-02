Dos parejas y un formato de previsible destino Razonablemente bueno el nuevo programa de TVE, tanto como previsible: buena fotografía y fantasía de planos y panorámicas, bien escogidas parejas, tan buen guion que parece que no exista Kaik Espada Martín

viernes, 12 de febrero de 2021, 11:46 h (CET) Razonablemente bueno el nuevo programa de TVE, tanto como previsible: buena fotografía y fantasía de planos y panorámicas, bien escogidas parejas, tan buen guión que parece que no exista, combinación de géneros como la entrevista a Bono, cultura, entretenimiento, reflexiones sobre la vida de los famosos participantes… -igual aquí cierto exceso de temas y situaciones mezcladas que a lo mejor no pueden comprimirse bien en algo más de una hora, si acaso en todo caso y por poner un pero-.

Pero muy previsible, no ofrece nada nuevo: no aporta ni un solo elemento diferenciador o fórmula nueva de los visto hasta ahora. Formato de libro que engrosará la lista de programas que ponen al famoso en tropecientas mil situaciones. Ya vistos como pastores de ovejas, cocinando en sus casas, ejerciendo otras profesiones, bailando, nadando, cantando con máscaras o disfrazados… Es más, ‘Dos parejas y un destino’ podríamos incluso decir con toda la sorna que forma parte de la trilogía de ‘Famosos que se van de viaje’:



La primera parte podría ser Imanol Arias y Juan Echanove con su ‘Un país para comérselo’, seguido de Calleja poniendo aparentemente en riesgo la vida de nuestros famosos para acabar con esta tercera producción que introduce algo insólito: ¡lo mismo pero con dos parejas! ¡Alucinante! En fin… Y las audiencias han respondido en proporción a la poca innovación y frescura que aporta el formato, un mísero 6.6% de share. Si se suele decir que segundas partes nunca fueron buenas… imaginaros terceras.



