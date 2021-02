La fantasía y el terror cotidiano protagonizan el nuevo libro de José Talleyrand Rodríguez Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:41 h (CET) "Crímenes y herejías. Relatos de misterio y fantasía" representa el tenebrismo rutinario a través de una enseñanza moral y de equilibrio social Lo que más sorprende de Crímenes y herejías. Relatos de misterio y fantasía, de José Talleyrand Rodríguez, es la innovadora propuesta narrativa que ejerce en el libro, como un híbrido literario que puede leerse por separado y en conjunto.

"En mis novelas y libros de cuentos siempre mezclo elementos de distintos géneros literarios. Si algo me gusta y queda bien, lo incorporo en el libro. El lector después me dirá si ese elemento le gustó o no. Crecí en una sociedad donde lo puro raramente existe; el mestizaje, lo hibrido, es lo común".

Para disipar las dudas, lo mejor es adquirir el libro del escritor venezolano y sorprenderse con la originalidad de sus historias que recuperan el terror psicológico y la fantasía como elementos habituales del día a día. De tal manera que la atmósfera inquietante y oscura con personajes malignos que intentan manipular el equilibrio social se dejan ver en cada uno de los relatos de José Talleyrand Rodríguez.

Esto le sirve al escritor para tratar temas como la moral, la justicia terrenal o la sátira en un mundo que, si bien es obra de la extensa imaginación del autor, es reconocible como un lugar común por parte del lector.

Esta esencia de atrapar desde lo cotidiano con la agitación y lo sobrenatural es el elemento principal que caracteriza Crímenes y herejías. Relatos de misterio y fantasía. Pues en cualquier parte y en cualquier momento pueden surgir la maldad y el misterio para dar caza a la estabilidad de los protagonistas.

"En el libro hay una mezcla constante de realidad y ficción. A mí me encanta explorar nuevas maneras de comunicarme con el lector. De ahí surge la idea de combinar narración con poesía o con signos y fotografías. Es algo que ya otros escritores están haciendo y que le puede dar a un texto un carácter multidimensional".

Lucifer haciendo de las suyas con las emociones mundanas, una historia de amor que tiene como base al filósofo René Descartes, un ángel exterminador y justiciero vestido de blanco que se aparece ante los pecadores, un asesinato que podría haber tenido lugar a través de los ojos de una chica, correos anónimos amenazantes y lugares fantásticos que esperan ser descubiertos al otro lado del mundo transitan por las páginas como un río que recorre distintos lugares hasta desembocar en un océano común: ¿es el mundo una constante entre el bien y el mal? ¿es, por naturaleza, el ser humano un compendio de luces y sombras?

"Hoy día, con la comunicación de masas y las redes sociales, se ve una manipulación constante de lo que llamamos 'justicia'. Lo que es 'justo' o 'aceptable' varía constantemente de un grupo social a otro. Ahí es donde se cuelan, donde operan, los individuos que viven de la manipulación y el abuso. Vemos todo tipo de crímenes y herejías, el que parece ser el bueno, en la realidad es el malo. Y viceversa".

Crímenes y herejías. Relatos de misterio y fantasía destaca también por un desenlace desgarrador e imprevisto que funciona como un ancla para el resto de las historias. Es por eso por lo que José Talleyrand Rodríguez cierra un puzle meticuloso y bien desarrollado con un broche escalofriante.

Una propuesta literaria original, aterradora y fantástica que está esperando a los lectores más intrépidos que busquen sensaciones sorprendentes.

