200 alumnos de colegios internacionales participarán en la Singularity Model United Nations

jueves, 11 de febrero de 2021, 13:13 h (CET) Los alumnos-delegados representarán países miembros de las Naciones Unidas e intentarán buscar soluciones creativas Entre el 19 y el 21 de febrero, alumnos procedentes de más de 20 países participarán en la que será la primera edición virtual de S’MUN2030. El escenario: año 2030. Los retos que los delegados de las Naciones Unidas deberán afrontar no son sencillos. El tema principal será la inteligencia artificial y su aplicación en la vida real.

Los alumnos-delegados representarán países miembros de las Naciones Unidas e intentarán buscar soluciones creativas en un escenario que vivirán en persona en pocos años. La Inteligencia Artificial se asocia con frecuencia a resultados negativos, pero durante la conferencia se plantearán usos que puedan aportar beneficios al progreso de la humanidad.

La conferencia pretende promover valores de paz, diplomacia y cooperación, así como ayudar a que los alumnos desarrollen habilidades de negociación, comunicación, creatividad, análisis de diferentes escenarios, predicción y resolución de problemas.

Siguendo los objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos por la ONU en su Agenda2030, los diferentes comités discutirán temas como “Armas Autónomas bajo Leyes humanitarias Internacionales” (ICJ, Security Council”, “Inteligencia Artificial y Salud Global: aplicaciones en el diagnóstico y prevención” (WHO), “Criptomonedas y regulaciones. Control por los Gobiernos” (IMF), “Regulaciones de transporte, avanzando hacia la sostenibilidad” (ECOSOC), “Uso de la Inteligencia Artificial en Energía para revertir el Calentamiento Global” (UNEP), o “Desregulación de los estándares de educación de acuerdo con la Inteligencia Artificial” (UNESCO).

Los comités trabajarán en grupos pequeños a través de la plataforma Zoom. Un grupo de presidentes y asesores dirigirán la discusión emulando los protocolos de las Naciones Unidas. El día 19 se publicará la ceremonia de apertura en Youtube, abierta para todos aquellos que la quieran seguir.

Misión Singularity Model United Nations

Diseñar y apoyar proyectos que preparen a los participantes a través de la investigación educativa, la formación de profesores y la realización de proyectos para ayudar a la próxima generación a convertirse en agentes de cambio. Formar al profesorado y otros actores implicados en el ámbito de la educación con el fin de incorporar los elementos clave del escenario futuro a su actividad docente. Fomentar la investigación educativa centrada en el nuevo paradigma. Brindar a los participantes la oportunidad de conectarse y embarcarse en nuevas formas de enseñanza.

