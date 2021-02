La innovación y la internacionalización serán los ejes de AUSAPE en 2021

AUSAPE celebró el pasado 28 de enero su XXVII Asamblea General Ordinaria, marcada por el balance del año 2020 y por el anuncio de las claves que conformarán la estrategia de la asociación durante 2021.

De esta forma, el Plan de Actividades de AUSAPE aprobado para 2021 se centrará especialmente en dos aspectos: la innovación y la presencia internacional. Para avanzar en el camino de la innovación, la Asociación de Usuarios de SAP en España buscará colaboraciones con entidades y empresas enfocadas en ámbitos específicos de innovación, como es el caso de Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Paralelamente, impulsará la relación con aceleradoras de startups.

La asociación cuenta además con un Grupo de Trabajo de Innovación a nivel interno, que tendrá un desarrollo importante en 2021. Entre otras actividades, celebrará sesiones temáticas en el área de innovación, sobre temas como la computación cuántica.



En el ámbito internacional, AUSAPE trabajará para incrementar su peso en las organizaciones internacionales de usuarios de SAP. La presencia de su vicepresidente, Joan Torres, en la directiva de SUGEN (SAP User Group Executive Network) permitirá estrechar relaciones con esta red, así como con la Asociación de Usuarios de SAP en Iberoamérica (AUSIA). Asimismo, dedicará más recursos a la participación en actividades de entidades como SUGEN, AUSIA, ASUG (EEUU) y la propia SAP. Además de ratificar a la actual Junta Directiva y aprobar el presupuesto de la asociación para 2021, la XXVII Asamblea General de AUSAPE también sirvió de homenaje a su director general, Roberto Calvo Roure. Calvo, que falleció recientemente, ha sido nombrado Presidente de Honor de la asociación. Dentro de la dimensión solidaria de AUSAPE, se anunció la entrega de un donativo corporativo de 2.000 euros a Médicos Sin Fronteras, que destinará el importe a su fondo de lucha contra el Covid-19.



La adopción de S/4HANA continúa avanzando lentamente

Dentro de la dimensión de encuentro de la comunidad SAP española que tienen los eventos de AUSAPE, la Asamblea acogió la presentación de la encuesta elaborada por la consultora Penteo y AUSAPE sobre el estado de la adopción de SAP S/4HANA entre las empresas españolas. En el estudio se aprecia un aumento significativo de la satisfacción con la estrategia de actualización a S/4HANA de SAP respecto al año pasado, debido sobre todo a la ampliación del deadline a 2027. No obstante, esta prórroga del plazo de adopción ha redundado en que un 31% de las empresas consultadas haya retrasado la adopción de S/4HANA.



Respecto al impacto de la crisis del Covid-19 en la adopción de S/4HANA, la encuesta señala que aunque el 50% de las empresas ha sufrido un impacto medio-alto en su negocio a causa del Covid-19, la mayoría no ha modificado su estrategia de IT ni el uso de licencias SAP. De hecho, un 34% mantiene la fecha de adopción de S/4HANA, que en el caso del 23% de las encuestadas se fija para después de 2023.



Como es habitual, el director general de SAP para España, Rafael Brugnini, no quiso perderse la Asamblea. En su intervención, destacó las virtudes de la nueva suite Rise with SAP y comentó las grandes prioridades de la firma para 2021: cloud, con S/4HANA Cloud como elemento central; nuevas cuentas y mantenimiento del enfoque por industria. Para Brugnini, 2021 va a ser “un nuevo año igualmente difícil, pero tenemos muchas expectativas con la liberación y acceso a los fondos europeos”.