Diversificar o reinventar su negocio: la solución de la mitad de las jefas españolas para sortear la pandemia

viernes, 5 de febrero de 2021, 17:02 h (CET) 6 de cada 10 jefas cree que la digitalización ha sido el aspecto más positivo de la crisis generada por la Covid-19, según las conclusiones del primer estudio ‘Yo, Jefa’, centrado en analizar cómo ha influido e influirá la pandemia a directivas, jefas y emprendedoras españolas La Covid-19 está provocando múltiples y dispares consecuencias tanto en el ámbito más íntimo y familiar como en el profesional y económico, pasando, cómo no, por el social y sanitario. En este contexto de tanta incertidumbre, el programa de fomento del liderazgo femenino ‘Yo, jefa’, de la agencia de comunicación Trescom, ha querido analizar cómo ven el panorama más inmediato las emprendedoras, directivas y jefas de nuestro país, y cómo ha afectado esta crisis al liderazgo femenino.

Para ello, ha realizado el estudio ‘Liderazgo femenino y Covid-19: perspectivas postpandemia’, entre cuyas conclusiones destaca que la mitad de las jefas encuestadas ha tenido que diversificar o reinventar su modelo negocio para encontrar nuevas oportunidades durante la pandemia, si bien, 1 de cada 4 (26%), asegura que esta situación ha hecho crecer su empresa o compañía. Frente a ello, un 22% no ve oportunidad alguna de mejorar sus perspectivas empresariales, aunque espera que la situación sea excepcional y pueda volver a la normalidad en la que estaba antes de la pandemia en el corto-medio plazo. Sólo un 2% indica que no espera, de ningún modo, ninguna mejoría u oportunidad para su empresa en el primer semestre de 2021.

Si se atiende al aumento de la demanda de servicios o productos en los próximos 6 meses, un 37% de las encuestadas cree que aumentará hasta un 15% e incluso hay un 19% que prevé que las peticiones de su servicio o producto pueden aumentar en más de un 20%. Por el contrario, un 23% afirma que no tiene la misma demanda que antes de la pandemia y un 20% reconoce que la demanda ha descendido considerablemente desde la pandemia.

Este estudio, realizado a partir de una encuesta a más de 100 directivas, emprendedoras y jefas de distintos sectores, también apunta a que la diversificación y la digitalización han sido claves para mantener a flote sus respectivos negocios. De hecho, casi 6 de cada 10 (un 56%) señala que lo más positivo de esta crisis ha sido la transformación digital de los negocios una cifra que, en el caso de las directivas que trabajan en grandes empresas, se eleva hasta el 80%.

Esto explica que más de un tercio de las mujeres líderes (34%) reclame a las administraciones públicas ayudas para la digitalización de sus empresas y para formación en nuevas tecnologías con el objetivo de poder seguir creando riqueza y empleo en España, y otro tercio (31%) pida medidas de apoyo para la creación de empresas. Otras demandas están relacionadas con un mayor y mejor acceso a inversión pública (23%) y con medidas para fomentar la conciliación o el apoyo a los autónomos, entre otras.

Tras el avance en la digitalización, un 18% de las encuestadas opina que la pandemia también tiene como positivo el avance en el teletrabajo, y un 15% declara que esta crisis la ve como una posibilidad de llegar a nuevo target con un nuevo producto o servicio. Un 11% de las jefas consultadas, por su parte, admite que no ve nada positivo en esta situación.

Reajustes y nuevas habilidades

La nueva situación económica y laboral provocada por la pandemia ha hecho que la mayoría de las empresas y líderes tengan que adaptarse en cuanto a procedimientos, formas de trabajo, espacios y, en muchos casos, plantillas y salarios.

Así, un 45% de las jefas, directivas y emprendedoras consultadas tiene previsto hacer algún tipo de reajuste en su empresa en este primer semestre de 2021 frente a un 55% que no prevé hacerlo en este periodo. De las que llevarán a cabo esos ajustes, destaca que 6 de cada 10 prevén aumentar su plantilla. Por el contrario, un 17% la recortará y reducirá el número de empleados. Sólo un 7% reducirá las horas de trabajo del personal y un 4% modificará su política salarial, haciendo recortes salariales. El 12% restante apuesta por una combinación de reajustes.

La Covid-19, asimismo, ha cambiado muchos paradigmas personales y profesionales. Además de aprender a vivir de otra manera (mascarilla, distanciamiento social…) también se está aprendiendo a trabajar de otra manera (en remoto, con videoconferencias, asistiendo a eventos online o híbridos…) y todo esto, sin duda alguna, ha planteado nuevos retos en el mundo de los negocios que exigen competencias y habilidades diferentes a las que hace un año se demandaban mayoritariamente.

Más de la mitad de las encuestadas (56%), por ejemplo, señala que la capacidad estratégica y la toma de decisiones serán clave para las líderes del futuro. Tener un enfoque dirigido a objetivos (17%), las competencias digitales (15%) y las habilidades sociales y la empatía (12%) son otros de los aspectos más importantes destacados por las emprendedoras, jefas y directivas.

Cómo afecta la pandemia al liderazgo femenino

En el año 2020, el porcentaje de mujeres que ocupaban altos cargos de la Administración General del Estado ascendió ligeramente hasta un 43,5%. En el sector privado, el porcentaje de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas del Ibex-35 en la actualidad es del 27,7% (3 puntos superior al del año anterior, aunque aún lejos del 40% que plantea la CNMV). Tras esta crisis mundial sin precedentes, ¿qué ocurrirá con el acceso de las mujeres a los cargos directivos?

La mitad (51%) de las jefas, emprendedoras y directivas consultadas para realizar este informe cree que la pandemia no afectará ni empeorará especialmente el acceso de las mujeres a los cargos directivos, mientras que el 39% afirma que sí que lo hará.

El resto de las encuestadas asegura que la pandemia afectará a todos –hombres y mujeres-- por igual (2%), que dependerá de varios factores (3%), que se mantendrá igual que antes (3%), y un 2% de las jefas se muestran indecisas al respecto.

