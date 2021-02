Moda, accesorios y complementos: lo más regalado en San Valentín 2021 por un 17,35% de los españoles Una cena romántica en el hogar: el plan preferido por el 37,14% de la población para reconectar con su pareja y disfrutar del próximo 14 de febrero Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 5 de febrero de 2021, 12:12 h (CET) Dicen que cuando todo es incierto, lo realmente importante se aclara. Y no hay duda de que entre lo que de verdad importa está el amor (y las personas a las que uno ama). Con San Valentín a la vuelta de la esquina, Showroomprive.es, el club de ventas privadas online especializado en moda y complementos de firmas exclusivas con descuentos de hasta -70%, ha encuestado un año más a los españoles a fin de descubrir cómo es su actual percepción sobre este intenso vínculo afectivo y sobre el día más romántico del calendario.



En estos momentos en los que todo ha cambiado, ¿qué será lo más regalado en España por San Valentín 2021? ¿Ha variado el juicio de los españoles respecto a los pilares que sustentan las relaciones de pareja fructíferas? La respuesta a estas cuestiones (que se engloban dentro de la nueva Annual Survey* de Showroomprive), se encuentran bajo estas líneas, junto con una selección de ideas de regalo para ellas.



Ranking de los detalles preferidos por los españoles para sorprender a su partenaire por San Valentín

Este 2021 buena parte de la población, en concreto el 37,14%, recurrirá a las cenas románticas sin salir de casa para compartir una jornada especial junto a su compañero de vida el próximo 14 de febrero. Asimismo, esta opción fue la más votada en 2020, y es que una velada para dos en torno a una mesa llena de platos de comida hechos con el corazón, es un clásico que siempre triunfa. Seguidamente, encontramos un porcentaje de españoles “anti San Valentín”: el 27,09%, es contrario a cualquier tipo de festejos con razón de este día. ¿Y qué hay de los obsequios materiales? El total de encuestados que tiene claro que buscará impresionar a su pareja con un regalo tangible, es del 41,69%, cifra compuesta por: un 17,35% que comprará moda, accesorios y o complementos, un 14,02% que optará por enviar flores, bombones y/o desayunos a domicilio y un 9,82% que se pondrá manos a la obra para agasajar con un presente único y hecho a medida, a través del DIY (tendencia convertida en “boom” durante los meses de confinamiento).



1. Cena romántica preparada en casa: 37,14% (37,45% en 2020) 2. No celebro San Valentín: 21,17% (new) 3. Regalar moda, accesorios y/o complementos: 17,35% (10,79% en 2020) 4. Enviar flores, bombones o desayunos a domicilio: 14,52% (vs. 11,00% en 2020) 5. Regalar algo hecho por ti: 9,82% (vs. 7,11% en 2020)



¿Física o química? Top 5 de factores imprescindibles para sustentar toda relación saludable de pareja

¿Por qué hay parejas que duran toda una vida y otras que apenas comienzan, fracasan? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para que una pareja perdure en el tiempo? 8 de cada diez españoles (en concreto el 80,86%) opina que el plano emocional gana a lo físico. Este porcentaje está constituido por la suma de: un 54,20% que prioriza la confianza, la comunicación y la comprensión, un 15,22% que valora fundamentalmente el respeto, el apoyo y la admiración mutua; y un 11,45% que afirma que lo que más aprecia es el buen feeling con el otro y la diversión. En cuarto lugar, sí aparece el aspecto físico: un 10,61% da preferencia al buen sexo. Por último, se pone de manifiesto un punto de vista más bien racional: poseer los mismos valores, proyectos y planes de futuro, es el requisito básico para el 8,52% de encuestados (características que suben varios puntos con respecto a 2020).



1. Confianza, comunicación y comprensión: 54,20% (vs. 9,26% en 20120) 2. Admiración, respeto y apoyo: 15,22% (vs. 12,11%) 3. Conexión y diversión: 11,45% (11,38% en 2020) 4. Buen sexo: 10,61% (vs. 9,97% en 2020) 5. Mismos valores, proyectos y planes de futuro: 8,52% (vs. 3,28% en 2020) Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Siete de cada diez accidentes de personas mayores ocurren en el hogar Thyssenkrupp Home Solutions da las claves para evitar las caídas, que son las más frecuentes en casa, especialmente en las escaleras Moda, accesorios y complementos: lo más regalado en San Valentín 2021 por un 17,35% de los españoles Una cena romántica en el hogar: el plan preferido por el 37,14% de la población para reconectar con su pareja y disfrutar del próximo 14 de febrero ¿Te gustan las casas cerca de la playa? La costa del sol es para ti La iglesia de Santa Ana es uno de los edificios más destacados del lugar, fue erigida en el siglo XVIII y atrae a muchos turistas cada año Los patinetes eléctricos como forma de vida La verdadera importancia sobre una vida saludable se la deberíamos dar a lo que llevamos por dentro, el físico es solamente un reflejo de lo que sentimos y cómo nos sentimos Viajar, ir de compras y salir a comer, las aficiones que desean recuperar los españoles en 2021 4 de cada 5 españoles asegura que invertirá dinero en sus pasiones durante el próximo año