El modelo chino no es ningún ideal Valentín Abelenda, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de febrero de 2021, 14:38 h (CET) La campaña represora intensificada en Hong Kong o los campos de reeducación de uigures sirven, no obstante, de recordatorio de que el modelo chino no es ningún ideal planetario. Y las trabas a la OMS para investigar el origen del coronavirus no solo alimentan sospechas, sino que subrayan los resultados frente al Covid de Corea del Sur o Taiwán, dos democracias. En absoluto debe significar eso para Europa y EE.UU. contemplar a Pekín como enemigo, pero sí exigirle con más firmeza respeto a los derechos humanos. Algo que solo podrán hacer si afrontan a la vez con seriedad los preocupantes síntomas de fatiga que exhiben hoy las democracias occidentales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según la oposición turca Enric Barrull, Girona El modelo chino no es ningún ideal Valentín Abelenda, Girona Fraternidad mundial Jaime Fomperosa, Santander La democracia Jaume Catalán, Girona Vencer al miedo Pedro García, Sant Feliu de Guixols