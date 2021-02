El consumo de productos sexuales aumentó un 30% durante la pandemia

Regalar en San Valentín siempre es complicado. Encontrar algo original, diferente y que, de alguna forma, plasme nuestro cariño por esa persona no es tarea fácil. Por ello, desde Mifarma han analizado las tendencias de consumo relacionadas con productos sexuales en la web, para plasmar, con cifras cuáles son los preferidos por sus clientes, cómo ha evolucionado la forma en que los consumimos y aportar una serie de tips para saber cómo disfrutar del sexo en soledad o en pareja.

Los más demandados “Aunque el catálogo de producto sexual es bastante extenso, ha habido tres que se han demandado con especial interés en 2020”, comenta Reme Navarro, farmacéutica y co-fundadora de Mifarma. “Este año el clítoris ha adquirido protagonismo y por ello, los productos más demandados han estado relacionados con esta parte del cuerpo femenino”. De esta forma, podemos encontrar que los succionadores de clítoris han sido el producto más demandado en la plataforma. Seguido muy de cerca por el anillo vibrador de Durex. Por otro lado, otros clásicos como los lubricantes intensificadores o los preservativos siguen siendo un must que no puede faltar en el carrito durante todo el año, especialmente días previos al 14 de febrero.



En la cuarentena se dispara la venta de productos sexuales

Según los datos extraídos de la plataforma, tras la pandemia, la venta de productos y juguetes sexuales se disparó. “De hecho, en comparación con años anteriores, el consumo de estos productos aumentó en un 30% durante los meses de marzo y abril, donde llegó a su punto más álgido”, comenta Navarro. Aunque también cabe destacar que todos los años, durante las semanas anteriores a San Valentín, la compra de este tipo de productos también sufría un aumento. Sin embargo, las ganas no se quedaron en el confinamiento. De hecho, desde el fin de la cuarentena en el mes de junio hasta hoy, el número de ventas de este tipo de productos continúa manteniendo las cifras que alcanzó a principios de año.



Tips sexuales para San Valentín y todos los días del año

La información es poder. Estar informado sobre sexo también es estar informado sobre salud. De hecho, la educación sexual es esencial hoy en día. “Tenemos que aprender qué es lo más adecuado para nosotros y nosotras en este ámbito porque cada persona es un mundo”, añade Navarro.



Utiliza lubricantes. Ya sea contigo mismo o misma, o en pareja, el lubricante puede ser un must en todo acto sexual. Sobre todo en edades más avanzadas. “Es habitual que la transición a la menopausia implique sequedad vaginal”, matiza Reme. “Por ello, los lubricantes pueden ser un gran aliado para poder disfrutar plenamente de masturbarse o tener relaciones”.



Prueba con los ejercicios de Kegel. Reforzar el suelo pélvico es esencial para tener unas relaciones satisfactorias. Contraer el músculo que utilizamos para orinar durante dos o tres segundos, puede ser un buen ejercicio para mantener tonificada esta parte del cuerpo. También hay productos muy útiles para ello, como las bolas chinas que te ayudan a mantener tonificado el suelo pélvico de forma rápida y cómoda.



Usa juguetes sexuales. Este tipo de productos no solo son una forma de llegar al orgasmo, también aportan beneficios significativos para la salud física y mental. Además, son ideales a la hora de aprender más sobre nuestro cuerpo.



“La sexualidad y conocerse a uno mismo o misma en este ámbito, es una asignatura pendiente en nuestra sociedad”, subraya Reme Navarro. “Es esencial prestarle la atención que se merece, sobre todo en momentos tan difíciles como ahora, en los que vernos y estar junto a otra persona físicamente es tan complicado. El sexo no puede reducirse solo a fechas como San Valentín, porque tener una vida sexual plena también es sinónimo de salud”.