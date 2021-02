San Valentín Ideas originales para sorprender Josep Calabuig

martes, 2 de febrero de 2021, 11:59 h (CET) En unos días celebraremos San Valentín, ¿pero sabemos por qué se llama así al Día de los Enamorados? Muchos desconocen que el origen de tan señalado día se remonta al Imperio Romano, cuando a un sacerdote llamado Valentín le prohibieron la celebración de matrimonios de jóvenes. Él desoyó tal mandato y en secreto siguió uniendo a jóvenes enamorados, hasta que llegó a oídos del emperador de la época que ordenó su muerte el 14 de febrero. Fue el Papa Gelasio I el que designó el día 14 de febrero como día oficial de San Valentín.



En esta cita con el amor, hacer un regalo a esa persona tan especial se ha convertido ya en todo un clásico, y dado que no queda nada para que llegue esta fecha tan señalada, por aquí os dejo algunas ideas:



Regala Moda y vino

Moda y vino se fusionan para ofrecernos este regalo tan original.



El diseñador Juan Duyos en colaboración con las bodegas Protos se han unido para rendir un homenaje a la mujer con una edición limitada, una colección de vinos rosados de su bodega, Aire de Protos y su último lanzamiento Protos Clarete.



El estuche que ha diseñado la bodega ad hoc para este día es de color rosa, muy San Valentín, y contiene la esencia de los dos vinos Claretes de Protos y una joya, un colgante en forma de hoja de vid en plata de ley, con una circonita de color rosa.



Según palabras de Duyos,” Protos lanza dos vinos joya, maravillosos y tratándose de un vino joya, se nos ocurrió hacer, como no podía ser de otra manera, una joya dirigida a la mujer Protos y a la mujer Duyos”. Creo que esta hoja de vid significa el principio de una historia y el color rosa lo queríamos representar con una circonita. La circonita y la hoja de vid están unidas y van a estar cerca del cuerpo de la mujer. En esta pieza, se encuentra el universo de las dos marcas, la joya, el vino, la vid, la moda”.



Su PVP son 45€ y se puede adquirir en la tienda online de la bodega PROTOS.



Regala una experiencia

Cada vez es más habitual regalar experiencias, así que ¿por qué no sorprender a tu pareja con un tratamiento de medicina estética?



En Clínica FEMM (calle Velázquez, 22, 1º, Madrid), creen firmemente que la estética es también salud. Cuentan con profesionales que continuamente no dejan de recibir formación, en técnicas y tratamientos innovadores, y la clínica además tiene estrictos protocolos de seguridad.

La tarjeta regalo se puede comprar en la clínica por cualquier tratamiento y el importe que desees, aquí tenéis una de sus propuestas:



La Unidad de Celulitis de Clínica FEMM nos propone un tratamiento personalizado contra la celulitis.



Dado que la pandemia nos obliga a pasar cada vez más tiempo en casa, somos más sedentarios y eso indudablemente afecta a nuestro cuerpo. Por ejemplo, se produce una mayor retención de líquidos y eso dificulta aún más combatir la celulitis, especialmente en los casos de la celulitis fribosa, que causa dolor.



En función de las características de la celulitis del paciente, existen cuatro tratamientos:



Tratamiento “Acaba con la celulitis de Grado I”. En el que se incluyen 10 sesiones de presoterapia + carboxiterapia. Está recomendado para aquéllos donde sólo aparece la piel de naranja al pellizcar la zona. Precio: 1.100euros.



Tratamiento “Acaba con la celulitis de Grado II- LEVE”. Incluye 10 sesiones de carboxiterapia + radiofrecuencia Indiba. Está indicada para eliminar la piel de naranja que se ve a simple vista. Precio: 1.400 euros.



Tratamiento “Acaba con la celulitis de Grado II – MODERADA”. Incluye 10 sesiones de carboxiterapia + radiofrecuencia Indiba + mesoterapia. Está indicada para eliminar la piel de naranja que se ve a simple vista. A veces pueden palparse micro-nódulos y acusa flacidez. Precio: 1.900 euros.



Tratamiento “Acaba con la celulitis de Grado III”. Incluye 3 sesiones de radiofrecuencia fraccionada Morpheus 8 + 10 sesiones de carboxiterapia. Recomendada para personas en las que la piel de naranja es evidente y se ven con claridad macro-nódulos grasos en la superficie. Se acompaña de dolor espontáneo o a la palpación. Precio: 3.200 euros.



Por supuesto, todos los tratamientos están sujetos a prescripción médica y los protocolos podrán personalizarse en función de las necesidades de cada paciente.



Regala belleza

Cantabria Labs es una laboratorio español que si de algo sabe es de belleza. Sus innovadores productos, ingredientes con aval dermatológico y tecnologías exclusivas hacen de esta firma una marca de referencia en Europa.



Este laboratorio nos propone un regalo perfecto para pieles deshidratadas, con manchas o signos de envejecimiento: ENDOCARE EXPERT DROPS ,un dos por uno, tratamiento tanto para el día como para la noche.



ENDOCARE EXPERT DROPS HYDRATING PROTOCOL:

ENDOCARE EXPERT DROPS HYDRATING Protocol es un tratamiento antiedad con un aporte extra de hidratación. El protocolo lo componen ENDOCARE EXPERT DROPS Hydrating Serum para el día y ENDOCARE EXPERT DROPS Soft Peel Serum para la noche. Este protocolo hidratante está recomendado para todo tipo de pieles y ha demostrado mejorar en un 33% la hidratación de la piel en un mes1.



ENDOCARE EXPERT DROPS FIRMING PROTOCOL: ENDOCARE EXPERT DROPS Firming Protocol, con acción reafirmante y redensificante, aumenta la firmeza de la piel un 29% en un mes 2 y se compone de los productos ENDOCARE EXPERT DROPS Firming Serum para el día y, como en el protocolo hidratante, de ENDOCARE EXPERT DROPS Soft Peel Serum para la noche.



ENDOCARE EXPERT DROPS DEPIGMENTING PROTOCOL: ENDOCARE EXPERT DROPS Depigmenting Protocol contribuye a reducir las manchas en un 23% tras solo dos semanas de uso3 y es ideal para todo tipo de pieles con falta de luminosidad, afectadas por la polución, hiperpigmentaciones o con un tono irregular.



ENDOCARE EXPERT DROPS Hydrating Protocol PVP Recomendado IVA incluido: 43,90 € ENDOCARE EXPERT DROPS Firming Protocol PVP Recomendado IVA incluido: 43,90 € ENDOCARE EXPERT DROPS Depigmenting Protocol PVP Recomendado IVA incluido: 43,90 €

