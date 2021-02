Podemos, avanzadilla del deterioro social

2020, para todos los españoles, ha sido un año de inquietud, de desasosiego, de tristeza, de impotencia… un año dominado por el maldito virus, alimentado, muchas veces, por una egoísta irresponsabilidad social.



La avanzadilla del DETERIORO SOCIAL, sin embargo, caminaba sin descanso hacia sus proyectos ideológicos. Inyectada en el Gobierno de la Nación, presionaba voto a voto por sacar, mediante la herramienta de una “urgencia utilitaria y sibilina” normas, leyes y modificaciones de su programa de tinte totalitario y rupturista.



PODEMOS, muleta para una COGOBERNANZA partidista, alejada de cualquier tradición ética, social, cultural y religiosa de la mayoría de los españoles.



Dos ejemplos de AVANZADILLA, urdida para machacar, desde el propio gobierno, los principios morales de una mayoría, por desgracia, SILENCIOSA.



Abortar

Quieren modificar la Ley del Aborto. Ya no basta con hacer desaparecer de este mundo una “VIDA”, regalo imposible de repetir, sino, además quieren que, en una España donde la infancia y adolescencia alcanzan casi los veinte años, PUEDAN ABORTAR LAS MENORES DE EDAD SIN NECESIDAD DE PERMISO DE LOS PADRES.



Anormalidad moral, jurídica, cultura: “Mamá, papá ¿qué me pongo hoy? me duele la cabeza; me he caído; no tengo hambre…”, palabras normales de un adolescente… “Mamá, papá… Estoy embarazada; QUIERO ABORTAR… ¿Hacéis el favor de acompañarme?... “Pero, hija “ “TENGO DERECHO y vosotros OBLIGACIÓN”



Para matar legalmente se necesitan tres condicionamientos: Un asesino cobarde, un psicólogo agnóstico pesetero, un médico, verdugo y perjuro.



Ahora, con la nueva legislación, ABORTAR es un DERECHO DEL MENOR con OBLIGACIÓN SOCIAL DE LOS PADRES. ¡Qué ironía! A esto lo llaman AVANZAR SOCIALMENTE…



Eutanasia

Otra avanzadilla cobarde y egoísta, que quieren apostillar con el nombre de LIBERACIÓN VOLUNTARIA.



Oír las barbaridades que salen de tantas bocas ignorantes, EN TODOS LOS SENTIDOS, da vergüenza y sobre todo producen impotencia ante la MAQUINA DE INMORALIDAD DE LA COGOBERNANZA DEL GOBIERNO.



¿Quién quiere morir?... NADIE. ¿Quién quiere sufrir?... NADIE. ¿Y dónde ESTÁN LOS CUIDADOS PALIATIVOS? Y al igual que en el aborto:



Para un suicidio con legalidad social, basta con: Un voluntario abandonado, una sociedad que prefiere "consentir" antes que "cuidar, luchando", otro médico verdugo y perjuro.



En la soledad de la enfermedad, todos sueñan… Algunos, en la COGOBERNANZA, quieren ROBAR hasta la ILUSIÓN PERSONAL.