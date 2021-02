¡Cosas importantes que debes saber acerca de Bitcoin antes de invertir en este!

La inversión es bastante necesaria hoy en día, ya que es mejor tener una fuente adicional de ingresos que pueda respaldarte en caso de una crisis financiera. Hay varias cosas en las que puedes invertir y cada una de ellas ofrece rendimientos diferentes. Una de las inversiones más populares hoy en día es la criptomoneda. Bitcoin es la criptomoneda más destacada del mercado y todos los inversores planean invertir en ella. Puedes visitar https://thebitcoincode.io/es/ para invertir en Bitcoin y obtener ganancias.



Bitcoin es una moneda moderna que te permite realizar transacciones a través de Internet sin revelar tu identidad. Comprar bitcoins es una inversión considerable, y debes investigar y estudiar adecuadamente antes de tomar una decisión. La naturaleza descentralizada y el anonimato que ofrece son dos de las principales razones detrás de la popularidad de Bitcoin.



Hay varias formas en las que puedes obtener bitcoins, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias, un intercambio de bitcoins, cajeros automáticos de bitcoins, etc. Pero hay algunas cosas primordiales que necesitas saber antes de invertir el dinero que tanto te costó ganar en bitcoins. Los siguientes son algunos consejos y hechos que debe aprender antes de comprar Bitcoin.



Mantén tu monedero bien protegido Bitcoin no tiene existencia física, por lo que se almacena en un monedero digital conocido como monedero Bitcoin. Un monedero Bitcoin es lo primero que necesitas tener antes de comprar bitcoins, ya que, sin un monedero, no podrás almacenar tus bitcoins de manera segura y transferirlos a otra persona. El monedero Bitcoin hace que sea bastante fácil transferir las monedas y administrarlas.



Los monederos Bitcoin son digitales, por lo que siempre existe algún riesgo de piratería o phishing. Por lo tanto, debes mantener tu monedero seguro siguiendo todas las prácticas necesarias. Hay algunas cosas básicas que puedes tener en cuenta, como mantener una copia de seguridad, mantener pequeñas cantidades en el monedero, etc.



El precio de Bitcoin cambia frecuentemente

Es irrefutable que Bitcoin tiene un gran valor de mercado y ofrece excelentes ganancias, pero al mismo tiempo, el precio de Bitcoin fluctúa mucho. Su tasa puede dispararse o colapsar en cualquier momento, lo que hace que sea bastante arriesgado invertir tu dinero en este. Debes conocer los riesgos y factores que pueden afectar el precio de Bitcoin. Solo debes invertir en Bitcoin si tienes dinero extra; usar tus ahorros para comprar Bitcoin no es una buena idea.



La tasa de Bitcoin es muy volátil y debes invertir solo una cantidad de dinero que puedas permitirte perder. La mayoría de las personas no conocen el precio volátil de Bitcoin y terminan perdiendo todo su dinero. Si aceptas pagos en bitcoins, puedes convertirlos en moneda local para evitar el riesgo de la fluctuación de precios.



Las transacciones de Bitcoin no se pueden revertir

Una de las características únicas de Bitcoin es que sus transacciones no se pueden revertir. Es algo tanto beneficioso como perjudicial para los usuarios. Por esto, si estás realizando una transacción con bitcoins, debes asegurarte de que la otra parte sea confiable. Debes hacer negocios con personas en las que puedas confiar una vez que hayas transferido tus bitcoins; no puedes revertirlo sin el consentimiento del receptor.



No debes preocuparte por escribir la dirección de monedero incorrecta, ya que Bitcoin no te permite transferir dinero a una dirección incorrecta; sin embargo, es mejor que tengas cuidado al realizar cualquier transacción con Bitcoin.



Mantén la clave privada segura

Los monederos Bitcoin están encriptados y solo el propietario puede acceder a estos utilizando la clave privada. La clave privada es lo más importante y debes mantenerla segura, ya que si la pierdes, no podrás acceder a tu monedero. Bitcoin no tiene autoridad de gobierno, por lo que no hay forma de recuperar la clave o acceder al monedero sin esta.



En palabras simples, si pierdes la clave privada de tu monedero Bitcoin, también perderás todos los bitcoins almacenados ahí. Además, también es muy importante mantener una copia de seguridad de tu monedero billetera por si el sistema fallara; necesitas tener una copia de seguridad de tus claves privadas para garantizar la seguridad de tus bitcoins



En resumen, invertir en Bitcoin es una decisión enorme, y es mejor que te prepares bien y tengas todo el conocimiento antes de dar un paso tan grande.