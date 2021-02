En política no hay caridad, hay justicia

Me encanta la imagen de la nueva ministra de Sanidad, doña Carolina Darias. Recuerda serenidad y templanza.



El recorrido de la nueva ministra no da tiempo a la crítica ni subjetiva y ni objetiva. Sólo quiero centrarme en las declaraciones que realizó una vez tomado el cargo.



Primero. - Su intención de desarrollar un sistema sanitario “público, universal, excelente, sólidamente cohesionado, proactivo, innovador e inteligente” y “con perspectiva de género…”



A todos los españoles les encantaría que ampliara y detallara el significado de todos esos términos con criterios no políticos, sino técnicos, intelectuales y sociales. Si así fuera sería admirada por ser persona, ministra, ajustada a la realidad y no a las interpretaciones de partido.



Otro de los aspectos que llama la atención es que los miembros del gobierno, hasta los recién llegados, nunca se olvidan de utilizar el concepto, “con perspectiva de género”. Quizás, muchos de ellos, ni siquiera sabrían explicar con claridad y objetividad el concepto “Género”, palabra sencilla como todo lo natural.



Parece, más bien, un mero formulismo acomodaticio al clan capitaneado por el señor Iglesias y su esposa, señora Montero.



Concepto “género”, utilizado, más bien, para infravalorar a la mujer, como ente femenino y para mercadear con él.



El valor de una “mujer”, no está en su género sino en su entidad femenina, creadora de vida, fortaleza interior, visionaria de futuros, acogedora, amante y emprendedora. Todo esto no lo da el género, sino el hecho de ser mujer.



Contentar políticamente a un sector interesado, que coge la naturaleza y la retuerce, al tiempo que se convierte en amo y señor del ser humano, declarando, solemnemente, su derecho a decidir sobre lo “natural” …, es, simplemente, poco digno de una persona intelectualmente preparada.



La ciencia no puede retorcer los elementos que conforman al “ser humano” (concepto neutro, jamás humillante para la mujer); la ciencia describe perfectamente los componentes “físicos” diferenciadores del “ser humano hombre” y del “ser humano mujer”. Eso es, simplemente ANATOMÍA FISIOLÓGICA… “NATURALEZA”



La ciencia, también estudia las variantes, como nos dirían los geógrafos, los afluentes, las cascadas, los arroyos, los manantiales… desviaciones que cruzan indebidamente, la normalidad. La ciencia, como realidad objetiva, lo acepta, asumiendo el dolor e incluso la incomprensión de tales realidades.



Lo que no estudia la ciencia, sino las “babeles” y los “adoradores de becerros sin vida”, es la proclamación subjetiva del género; eso es personal y nunca debería ser fuerza objetiva de presión social.



Lo triste es que muchos políticos piensan que para poder “subir al carro” necesitan ser empujados por esa fuerza antinatural, que ninguna universidad tiene como asignatura troncal, como desea la ministra y esposa señora Irene Montero.



Segundo. – En relación al problema surgido con la vacunación anticipada de personas que no tenían derecho y, además, muchas de ellas cargos públicos, su idea de concordia, deseaba que todo ello hubiera sido, simplemente, una circunstancia en el tiempo, de la que no se derive responsabilidad y, en consecuencia, no tuvieran carácter sancionador.



Subjetivamente todo parece el guion de una película romántica, con un final ejemplarizante y sin castigo.



Entiendo que jurídicamente nada de eso se sostiene, aunque sólo sea por el agravio comparativo con muchas personas encarceladas por penas o delitos más o menos graves, con personas cumpliendo sentencias lejanas en el tiempo y, por tanto, con daño directo a la personalidad del reo y al equilibrio de toda su familia.



Señora ministra… Comprensión, ¿para quién?... Estamos viendo, estos días, a personas condenadas hace mucho tiempo…, a personas que se han recuperado socialmente… a personas con familia y trabajo…, a personas, sin embargo, a las que la justicia OBLIGA A INGRESAR EN LA CARCEL…, SIN COMPRENSIÓN y SIN INDULTO.



Tercero. – Estamos acostumbrados a ver cómo todo el que llega alaba al que se va. ¿Es pura educación o pura política o sincera expresión de reconocimiento?



Si fuera esta última, siento decirle, señora Carolina Darias, que sería muy difícil de explicárselo a todos los españoles, a los familiares de los fallecidos, a los sanitarios agobiados y traumatizados por tanto dolor imposible de reparar por falta de medios profesionales.



Dar la enhorabuena al señor ILLA, espero y deseo que sólo sea una expresión de educación, porque lo que todos preguntan y ahora se lo preguntarán a usted es:



¿Quiénes formaron y forman el equipo de Consejeros Profesionales?



¿Cómo salieron a concurso la compra de todos los “paquetes” de componentes sanitarios?



¿Qué sociedades ganaron esos concursos públicos y urgentes?



¿Qué garantías presentaban?



¿Por qué no funciona el PORTAL DE LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO? (Portal que, por dignidad, debería ser tan fácil de manejar, que lo entendiera hasta, como se dice, el último de la clase)



Cuarto. – Para finalizar, me gustaría señalar un concepto puesto de moda por el señor presidente Pedro Sánchez, es el de la “COGOBERNANZA” …, chollo erudito que sólo sirve para plasmar acuerdos que contentan al que va a subir al carrito del poder, aunque sin poder, (pero cobrando).



Es curioso que a los miembros del Consejo de Ministros les encanta ensalzar ese concepto (manera sutil de aplaudir al Chef del restaurante)



Señora ministra, imagen de serenidad y templanza, la “COGOBERNANZA” es el moderno invento para quitarse de en medio del tumulto y poder siempre decir que la responsabilidad era de otro.



Señora ministra, el Gobierno GOBIERNA, los demás ADMINISTRAN..., sólo ADMINISTRAN.



Este es el motivo por lo que no me ha gustado que haya incluido usted ese concepto en su presentación.



Para terminar, le agradezco que en su discurso no haya existido ninguna manifestación partidista, ni se haya dirigido de forma poco elegante a los partidos de la oposición, forma habitual de las personas que anteponen lo político a la serenidad objetiva. ¡Gracias!