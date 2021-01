¿Crees que sabes todo sobre el renting? Swipcar te lo explica

La forma de adquirir un coche propio está cambiando por completo. Hoy en día se busca simplicidad y comodidad, siendo los valores prioritarios a la hora de realizar una compra; La fórmula del “todo incluido” te permite unificar todos los gastos que supone el mantenimiento de un vehículo en una sola cuota.

Estos últimos 3 años la empresa líder en renting, Swipcar, ha cambiado la forma de hacerse con un coche propio ofreciendo el renting más completo del momento. Apuesta por esta opción como solución definitiva para mejorar la movilidad de conductores autónomos, empresarios y usuarios particulares.



No importa si estás interesado en un coche económico o en uno de altas prestaciones, en la plataforma de Swipcar existe una amplia gama de vehículos donde podrás escoger el que más te guste y se ajuste a ti, escoger los kilómetros que vas a necesitar y ya podrás empezar a usar tu nuevo coche.

Habrás escuchado alguna de las ventajas del renting, pero podemos asegurarte que no las conoces todas, y es por eso que te las vamos a explicar:

La gestión integral del vehículo: No tienes que preocuparte por nada. Lo matricularan y te lo entregarán en el concesionario acordado más cercano o en tu domicilio.



Sin entrada: No es una buena manera de disfrutar un coche empezar pagando de más, así que no te preocupes, no tendrás que desembolsar ningún pago inicial ni cuota final.



Seguro a todo riesgo: Para que conduzcas tu y los demás conductores del vehículo sin temor a ningún percance ni accidente.



Asistencia en carretera 24 horas: Los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Mantenimiento completo: Siempre en un taller oficial de la marca o en un taller homologado, incluyendo además, las piezas de recambio y la mano de obra.



Todas las revisiones al día: Las revisiones, que son tan necesarias para asegurar el buen funcionamiento del vehículo, también están incluidas, solo tienes que llevar el vehículo al taller de la marca.



Posibles averías que necesiten de una reparación: Estas, también están incluidas en tu cuota mensual.



Los impuestos de matriculación y de circulación también están incluidos en la cuota de renting.



La Inspección Técnica de Vehículos o ITV: A Partir de los 48 meses de la cuota de renting también está incluido



Además, en caso de ser autónomo también tienes ventajas fiscales:

No computa endeudamiento en CIRBE:Esto quiere decir que en el caso de que lo necesites podrás solicitar otros préstamos y no supondrá un problema estar pagando tu cuota mensual.



Puedes deducir el 100% del iva: En la cuota mensual puede deducirse en el impuesto de sociedades, siempre que esté destinado a la actividad profesional



¿Y ya estaría? Sí, ya estaría. Estas ventajas te facilitan poder organizar los gastos de los próximos años, sin llevarte disgustos con reparaciones costosas. Lo único que necesitas hacer es abonar tu cuota fija, encargarte del depósito de tu vehículo y en caso de que sea necesario, llevar el coche al taller oficial.