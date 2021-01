Cinco ventajas de instalar una vinoteca de Bodega43 en tu hogar Te explicamos a continuación algunas de las ventajas que tiene disponer de las vinotecas especializada de Bodega43 en tu propia casa Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de enero de 2021, 11:54 h (CET)



Beber vino es un placer universal además de una actividad arraigada en nuestra tradición. Los amantes del vino catan y degustan las botellas de las marcas más reconocidas en el mejor de los ambientes.

Buscando ese clima perfecto, cálido y sofisticado, los expertos en vino han ido instalando vinotecas en su propio hogar. La demanda ha crecido sustancialmente durante los últimos años, y, dadas las actuales circunstancias en las que nos desenvolvemos fruto de la pandemia, se prevé que la instalación de vinotecas pequeñas siga al alza.



Te explicamos a continuación algunas de las ventajas que tiene disponer de las vinotecas especializada de Bodega43 en tu propia casa.



Podrás quedar en casa con tus amistades para beber una buena copa de vino. Los tiempos que vivimos han restringido considerablemente nuestra capacidad para salir en las horas libres, por ello, comprar vinoteca se ha convertido en la mejor opción para pasar un gran rato en el propio hogar en buena compañía. Hay mucha gente que prefiere la comodidad y la tranquilidad de su casa, que disfruta abriendo las puertas de su hogar en una plácida velada. Los expertos aseguran que el vino se degusta mejor con sosiego y buena conversación.

Las botellas estarán almacenadas correctamente y podrás controlar la temperatura. O, en otras palabras, tus vinos los podrás servir en las mejores condiciones, con los grados precisos y los niveles de humedad recomendables por la bodega fabricante. También podrás guardar las botellas en su posición ideal, la horizontal, así como proteger a estas del sol y de otras amenazas externas. La calidad del vino va a perdurar todo el tiempo que anheles y estimes.

Optimiza el espacio disponible en casa. Si somos amantes del buen vino a buen seguro almacenaremos una gran cantidad de botellas en casa. Disponiendo de vinotecas podremos aprovechar el espacio al máximo, dándole a nuestra casa un plus de elegancia, diseño y distinción. Por ejemplo, no es lo mismo querer instalar una vinoteca en un sótano que en el mismo salón de casa o en una sala de estar. No es lo mismo destinarlo a un uso esporádico y especial, que a un uso cotidiano. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta.

Hay muchas clases de vinotecas pequeñas; tendremos que elegir el que congenie mejor con la decoración y el estilo de nuestro hogar. De estilo rústico, de madera, en tonos de plomo y ocre, minimalista, blanco puro o en cajas horizontales. Modelos hay tantos como sean nuestras necesidades. Lo ideal a la hora de comprar una vinoteca es contar con el asesoramiento exclusivo de una firma experta como BODEGA43, una marca que opera tanto a nivel doméstico como industrial con la máxima experiencia y eficacia.

Supone, a la larga, un gran ahorro económico. Las botellas de las grandes marcas son, obviamente, más caras si las consumimos copa a copa en cualquier restaurante. Disponer de ellas en casa aliviará nuestro bolsillo a medio plazo y, además, tendremos controlada en todo momento las condiciones necesarias para su conservación y posterior toma.

