¡Una guía experta para convertirte en un trader profesional de Bitcoin! Bitcoin es una moneda digital, lo que significa que no se puede ver ni toca Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 29 de enero de 2021, 11:44 h (CET) El mundo moderno está cambiando rápidamente y algunos de los cambios significativos se han visto en la tecnología de Internet. La mayoría de nuestras actividades habituales, como compras, actividades bancarias y reuniones, ahora se están trasladando a Internet. Incluso la moneda se vuelve virtual y se convierte en moneda digital. Bitcoin es la moneda digital más utilizada en el mundo y su popularidad aumenta día a día.



Bitcoin es una moneda digital, lo que significa que no se puede ver ni tocar. Se almacena digitalmente en una billetera Bitcoin virtual única a la que puedes acceder desde tu teléfono móvil o computadora en cualquier momento y en cualquier lugar. Te permite mantener los bitcoins seguros y transferirlos de tu billetera a la billetera de otra persona fácilmente.



Existe una amplia gama de usos de Bitcoin, como la compra de bienes y servicios, transferencias en línea, etc. Uno de los usos más rentables de Bitcoin es el trading de bitcoins. El trading se refiere al intercambio de bienes para obtener ganancias, y el trading de bitcoins se refiere a la compra y venta de bitcoins en el mercado con el objetivo de obtener algunas ganancias.



Las criptomonedas como Bitcoin ofrecen una gran oportunidad para operar y obtener muchos beneficios de ellas. Hay varios software de trading de bitcoins, como Bitcoin Era, que puedes utilizar para aumentar tus ganancias. Si deseas aprender habilidades cruciales en el trading de Bitcoin y convertirte en profesional, debes leer los siguientes consejos.



Aléjate del FOMO

FOMO significa “Fear Of Missing Out”, o “miedo a perderse algo”, y es uno de los factores más significativos que afectan las decisiones al hacer trading de Bitcoin. Por lo general, cuando el precio de Bitcoin aumenta rápidamente, la mayoría de los nuevos poseedores de monedas tienen ese miedo a perderse de algo, lo que les hace vender todos sus bitcoins rápidamente. Los traders de Bitcoin experimentados explotan el precio de Bitcoin aumentando y disminuyendo su demanda en el mercado.



Entonces, si el precio de Bitcoin está aumentando rápidamente, no significa necesariamente que el valor de Bitcoin esté aumentando, ya que también puede ser un movimiento de los traders experimentados para hacer que los traders novatos vendan todas sus monedas o las compren a una tasa alta. Por lo tanto, debes evitar que el FOMO te afecte. Realiza un análisis y una gestión de riesgos adecuados antes de tomar cualquier decisión.



No persigas precios bajos Todo el mundo quiere obtener las máximas ganancias invirtiendo una cantidad mínima, pero a veces resulta contraproducente y te hace enfrentar pérdidas. La mayoría de los traders de Bitcoin se sienten atraídos por las monedas digitales disponibles a un precio bajo y terminan intercambiando bitcoins por esas monedas. Es una de las principales razones por las que los traders principiantes enfrentan pérdidas.



Dichas criptomonedas pueden estar disponibles a un precio bajo, pero su valor en el mercado también es bajo, lo que significa que no podrás obtener algunas ganancias vendiéndolas a un precio más alto ya que su tasa no aumentará. Por lo tanto, debes evitar perseguir las monedas digitales de bajo precio. Concéntrate en las que tienen un valor de mercado justo, como Bitcoin.



Dedica tiempo a estudiar el mercado Cuando se trata del trading de Bitcoin, cuanto más tiempo inviertas, más ganancias obtendrás. No puedes simplemente sumergirte en el trading de Bitcoin sin un plan de acción adecuado, ya que es bastante arriesgado. Si deseas ser un trader exitoso de Bitcoin, debes dedicar un tiempo a aprender sobre los diferentes aspectos del mercado de Bitcoin.



Existen principalmente dos tipos de trading de Bitcoin: el trading intradía y el trading a largo plazo. Necesitas saber cuándo será rentable el trading intradía y cuándo deberías convertirte en un inversor a largo plazo. Algunas operaciones alcanzan la cima en unos minutos, mientras que otras tardan meses. Por lo tanto, debes invertir una buena cantidad de tiempo y esfuerzo en cualquier operación que estés dispuesto a realizar.



Mantente al día con las noticias sobre Bitcoin Las noticias y actualizaciones juegan un papel importante en el trading de Bitcoin, y pueden ayudarte a tomar la decisión correcta en el momento adecuado y obtener ganancias significativas. Las noticias y los rumores afectan el precio de mercado de Bitcoin en gran medida, y si te mantienes al día, puedes adelantarte a otros traders y usarlo en tu beneficio.



Por lo tanto, debes mantenerte conectado con la comunidad Blockchain y estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con Bitcoin, y hacer tu próximo movimiento en consecuencia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El banco no puede cobrarte si contrataste una cuenta ‘sin comisiones’ Para que una entidad bancaria pueda modificar las condiciones de una cuenta unilateralmente, se tienen que dar tres escenarios ¡Las más poderosas razones para usar Bitcoin en vez de las monedas tradicionales! Existen numerosos usos destacados de Bitcoin que pueden ayudarte a obtener una gran cantidad de ganancias ¡Una guía experta para convertirte en un trader profesional de Bitcoin! Bitcoin es una moneda digital, lo que significa que no se puede ver ni toca Bitcoin, perfecto para las empresas modernas ​Bitcoin no está regulado por ningún banco o institución, lo que significa que puedes realizar transacciones con Bitcoin sin revelar tu identidad El gasto en supermercados resiste pese a la Covid Los españoles gastaron un 16,9% más en diciembre de 2020 que en el mismo periodo del año anterior, pese a la situación derivada del Coronavirus, según los datos de pagos con tarjeta en los TPV de la compañía Worldline