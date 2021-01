Renovar Papeles portal de referencia en Trámites Online Entre los trámites para extranjeros residentes en España de los que se ocupan estaría prestar ayuda en lo relativo a la obtención del permiso de residencia o trabajo por cuenta propia o ajena Redacción Siglo XXI

jueves, 28 de enero de 2021, 12:37 h (CET)

Renovar Papeles cumple 10 años convertido ya en el portal de referencia en lo que se refiere a la ayuda a los ciudadanos extranjeros residentes en España tanto en sus trámites como en procesos administrativos relacionados con Extranjería cuando lo que buscan es asentar su residencia de manera permanente, si quieren visitar temporalmente el país o vienen para trabajar en España.



Entre los trámites para extranjeros residentes en España de los que se ocupan estaría prestar ayuda en lo relativo a la obtención del permiso de residencia o trabajo por cuenta propia o ajena. También en la ayuda a la obtención de la tarjeta de residencia, en la obtención de la documentación necesaria requerida en nuestro país como puede ser el pasaporte, DNI o el NIE.

En Renovar Papeles cuentan con una vocación nata de ayuda a los ciudadanos extranjeros que residen en España. Por ello se encargan de ayudar en la gestión y solicitud de cita previa para trámites relacionados con extranjería, con temas de reagrupación familiar, visados, canje del carnet de conducir para ciudadanos extranjeros, a la vez que dan soporte para realizar los trámites necesarios para llevar a cabo el matrimonio entre ciudadano español y extranjeros.



Obtención de Nacionalidad Española

El proceso de obtención de la nacionalidad en España se puede realizar por múltiples vías, pero en cualquier caso es posible que se deba realizar el test de nacionalidad española para su obtención y eso lo podrás practicar a través de su portal web tantas veces como sea neceario hasta que te sientas preparado para superar la prueba. Sin duda, un punto que ha convertido a la plataforma Renovar Papeles en una web de gran interés y ayuda para todas aquellas personas que están en trámites de obtener la nacionalidad española.



Guías Actualizadas y Cita Previa para Trámites Presenciales

Pero esta no es la única clave que ha llevado a la plataforma Renovar Papeles a ser uno de los referentes del sector y a mantenerse 10 años en el mismo. El hecho de contar con guías actualizadas con la información más reciente sobre cómo llevar a cabo todo tipo de trámites, ya sea presenciales y/o en línea es otro de los puntos fuertes que ofrece. Cuentan con guías actualizadas para realizar todo tipo de trámites y tutoriales sobre como solicitar cita previa de forma detallada, algo fundamental en este momento para realizar cualquier trámite que pueda estar relacionado con temas de Empleo, Seguridad Social, Educación, Salud, etc.



Renovar Papeles se ha transformado en un sitio web de referencia en el que se pueden efectuar todo tipo de trámites, ya sea online o de manera presencial, teniendo muy a menudo tener que solicitar cita previa. Verás que en su portal te explican en todo momento los pasos que debes dar para que puedas conseguirla y realizar los trámites que necesites. Ayudando a las personas a tener una fecha concreta para llevar a cabo todo el papeleo y las gestiones requeridas por la administración española.



Un portal con presencia internacional

El portal Renovar Papeles no solo ofrece contenidos y ayuda dentro de España, tanto para ciudadanos españoles como extranjeros que visitan o residen en el país, sino que también hace lo propio a través de sus propios portales para México, Colombia y Argentina. Además cuenta con contenidos específicos en otros países de habla hispana como son Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.



Encontrar empleo es posible en Renovar Papeles

Además, desde la plataforma están sumamente concienciados y quieren ayudar a las personas que se encuentran en España en busca de nuevas oportunidades. En todo este tiempo han publicado en su portal nada menos que más de 100.000 ofertas de empleo. De este modo, dichas oportunidades laborales pueden llegar a más personas y, en concreto, justo a perfiles que puede ser que en ese momento busquen un empleo o cambiar el que ya tienen. A través de su web podrás consultar nuevas ofertas que pueden haber próximas a ti y encontrar una nueva vía laboral. Cuentan con un apartado amplio y claro pensado para facilitar esta labor.

