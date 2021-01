Mascarillas COVID-19 Seguridad y moda a partes iguales Ana Ruiz de Infante

jueves, 28 de enero de 2021, 11:42 h (CET) Lo que empezó por ser un producto para protegernos de COVID-19, se ha convertido en un complemento indispensable en nuestro día a día.



Si nos olvidamos de la estética quirúrgica, queremos ir protegidas pero sin renunciar a la moda, aquí tenéis algunas de mis opciones preferidas:



Una de las mascarillas que tiene más celebrities entre su listado de clientes es la firma española KAUSI. Son muchos los rostros conocidos que se han dejado ver luciendo los diseños de KAUSI: Tamara Falcó e Isabel Preysler lucieron los modelos “Bichos” y “Peonía Azul” de la colaboración KAUSI by Bárbara Pan. Otras de las celebrities que se han atrevido con modelos de “Hornet” de KAUSI by Bárbara Pan son Eugenia Silva, Paula Ordovás, Carmen Lomana o Josie Fernández.

Por aquí algunos de los estampados de KAUSI by Gastón y Daniela:

KAUSI by Gastón y Daniela PVP ud 18€.



KAUSI apuesta por la producción nacional y la búsqueda de la elegancia, tendencia y diferenciación en cada uno de sus diseños.



Mascarillas homologadas, con acabados FFP2, transpirables, antibacterianas y reutilizables, recomendable hasta 25 lavados.



Otra de las mascarillas que me han llamado la atención por sus componentes únicos y su diseño, es la mascarilla inteligente SMARTMASK de ONFOOT, la primera mascarilla que además de protegernos nos ayuda a prevenir el acné.



La empresa riojana OnFoot ha apostado por incluir en la composición en sus mascarillas inteligentes el zinc, dado que está comprobado que este mineral proporciona una acción blocida y efectiva en la lucha contra COVID-19, previene brotes de acné en el rostro, nos ayuda en la renovación del tejido y a la formación de cicatrices.



Es reutilizable y puede ser lavada en lavadora en 20 ocasiones manteniendo todas sus propiedades. Además cuentan con la particularidad de que estas además se desinfectan solas.

