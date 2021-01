5 habilidades tecnológicas imprescindibles en 2021

Hace apenas unas semanas, el informe `Tendencias de aprendizaje en el entorno laboral 2021´, realizado por Udemy for Business, el producto de Udemy para aprender destinado a entornos laborales, revelaba las 6 tendencias en formación que darán forma al entorno laboral este año. Entre ellas se incluía el bienestar mental y la productividad, la colaboración, el manejo y la automatización de datos, los roles híbridos y la ciberseguridad. Ahora, este mismo estudio pone de relieve cuáles de ellas están pisando más fuerte en Europa y cuáles serán las habilidades tecnológicas más demandadas en España en 2021.



Existen 2 tendencias que sobresalen especialmente en el mercado laboral europeo y que lo marcarán significativamente este año. Por un lado, la tecnología híbrida, que permitirá a los empleados aumentar su expertise. En este sentido, la necesidad de una gestión ágil de proyectos hará que los roles híbridos se conviertan en la norma para las empresas. Los líderes están ya alentando a sus empleados a desarrollar su experiencia en más de un campo relacionado con su función laboral.



Esto no significa que los trabajadores deban ser expertos en absolutamente todo, se continuarán necesitando algunos perfiles especializados, pero, en la mayoría de los casos, cualquier persona involucrada en el desarrollo de software debería esperar que su trayectoria profesional refleje su adaptación a los cambios que demanda el mercado laboral. De esta manera, las empresas que promoverán los roles híbridos esperan ver en 2021 un incremento de las habilidades relacionadas con DevOps y Cloud Computing.



La segunda tendencia sería el autocontrol, una habilidad altamente valorada en el panorama de incertidumbre actual. La productividad y el bienestar mental son dos rasgos esenciales para un liderazgo exitoso. Pero los estudios han demostrado que no solo son importantes en los líderes sino en toda la compañía. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaba que la depresión y la ansiedad repercuten sobre la economía mundial un coste de 1 billón de dólares al año en pérdida de productividad. Además, otro estudio realizado en marzo y abril de 2020 detectó que la salud mental de casi el 42% de los encuestados había disminuido desde el comienzo de la COVID-19. No cabe duda, el bienestar en el entorno laboral en la actualidad es más importante que nunca y, afortunadamente, las empresas se están esforzando por brindar a sus empleados herramientas para gestionar su propio bienestar. Esto podría explicar por qué los temas relacionados con el bienestar y la productividad -meditación, gestión de la ansiedad, motivación, autodisciplina, etc.- registraron un crecimiento interanual del 11.589% en Europa.



Además, `Tendencias de aprendizaje en el entorno laboral 2021´ también recoge las 5 habilidades tecnológicas que más demandarán las empresas españolas este año:



Pruebas de penetración. Consiste en probar sistemas informáticos para evaluar su nivel de seguridad. Con ellas se busca detectar e identificar posibles debilidades que pongan en peligro a la organización para que puedan ser subsanadas a la mayor brevedad.



jQuery. Se trata de una librería de JavaScript -lenguaje de programación ampliamente usado- de código abierto que simplifica el desarrollo de aplicaciones web, permitiendo también añadir interactividad y efectos visuales.



GitHub. Es una de las plataformas online de trabajo colaborativo más grandes del mundo. Permite la gestión de proyectos tecnológicos y se caracteriza por las funciones de colaboración que ofrece, permitiendo que cualquier desarrollador suba su proyecto y otros usuarios puedan trabajar paralelamente desde cualquier país.



Pruebas de software. Consiste en probar softwares de manera objetiva para determinar la calidad del producto y detectar posibles defectos a solventar. Forma, por tanto, una parte importante del proceso de control de calidad de las empresas.



Qlik Sense. Se trata de una aplicación avanzada de visualización de datos. Esto facilita un mejor análisis de los mismos y un mejor manejo de la información, así como crear informes personalizados y cuadros dinámicos.



Sobre `Tendencias de aprendizaje en el entorno laboral 2021: El informe de `Tendencias de aprendizaje en el entorno laboral 2021´ se basa en datos del comportamiento en cuanto a formación de miles de empresas globales que utilizan la plataforma Udemy for Business y una encuesta a más de 500 profesionales relacionados con el aprendizaje y desarrollo. En él se compara el consumo de cursos de la colección de Udemy for Business del 1 de enero de 2019 al 1 de agosto de 2019 y del 1 de enero de 2020 al 1 de agosto de 2020. Además, del 19 de agosto de 2020 hasta el 10 de septiembre de 2020, 528 profesionales de aprendizaje y desarrollo a nivel mundial completaron una encuesta de 16 preguntas sobre el estado actual de los programas de formación de sus empresas. Posibilidad de recibir el estudio completo bajo petición previa.