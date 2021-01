23 Premios Internacionales avalan los aceites virgen extra Olvero Los últimos galardones recibidos en 2020: 3 Medallas de Oro en los Concursos más prestigiosos del mundo: Nueva York, Berlín e Israel Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 27 de enero de 2021, 12:29 h (CET) Jaén, sin duda, ostenta la producción mundial de aceite de oliva. Dentro de la provincia se encuentra Arjonilla, un municipio con singulares monumentos y un espacio rural marcado por la naturaleza, la tradición y la calidad ambiental. Allí, Olvero elabora uno de los más acreditados aceites de oliva extra de España. Ubicado en las faldas de Sierra Morena, entre el valle del río Guadalquivir y las suaves lomas de la Campiña Norte de la provincia, lo que condiciona que el envero de sus frutos se produzca con antelación a la llegada de los fríos, una ayuda inestimable en beneficio de la aceituna para obtener un magnífico aceite de oliva virgen extra.



La almazara y el olivar Olvero pertenece a una familia cuya sabiduría oleícola se ha ido transmitiendo, generación tras generación, desde 1850. Actualmente, José Luis García Ramírez y su esposa, Mercedes de la Rosa Kehrmann, elaboran unos aceites de autor, partiendo de los frutos de sus olivos que tienen una longevidad de más de 900 años, como así lo acreditan certificados oficiales.



José Luis, hombre de ciencias y campo, conoce la deuda de todo agricultor con su tierra. Comenzó a trabajar desde muy joven en la almazara de sus ancestros. Realizó sus estudios en Madrid para más tarde elaborar su propio aceite de oliva virgen extra. Mercedes se encarga de la administración de la empresa, trabajo que compagina con su gestoría, donde asesora fiscal, contable y laboralmente tanto a industrias como a empresas agrícolas.

Agroecología “Para obtener un Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) Premium, lo más importante es que partamos de un fruto fresco, sano, muy bien recolectado y transportado cuanto antes en las mejores condiciones, sin dañarlo, en el menor tiempo posible, a una temperatura inferior a los 18 grados. En nuestra almazara practicamos la agroecología, un modelo alternativo a la agricultura industrial; provechamos los residuos de poda, compostaje de la hoja con el alperujo como abono orgánico y mantenimiento de la cubierta vegetal en mitad de las camadas, reduciendo así la erosión y facilitando la permeabilidad de la tierra, evitando de esta manera el uso irracional de herbicidas. Elaboramos un zumo de aceituna únicamente por procedimientos mecánicos, sin sobrepasar los 21º C. en la extracción, con un sabor y olor intachable, libre de defectos y con un grado de acidez de 0,11”. Señala con cierto orgullo José Luis.



Cualidades

Por otro lado, Mercedes nos comenta: “Olvero conserva al máximo las mejores cualidades de un buen aceite de oliva virgen extra, disminuyendo así los riesgos de enfermedades cardiovasculares y protegiendo el sistema digestivo. Es rico en vitaminas A, D, E y K, con un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados y elementos antioxidantes (polifenoles) que reducen los riesgos de concentración de colesterol y glucosa en la sangre y previenen enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Su alto contenido en vitamina E actúa contra el envejecimiento, y su elevada concentración en ácido oleico estimula la regeneración celular”.



Aceite Picual frutado intenso

El 90% de la producción de aceite de oliva de Jaén es Picual, variedad que posee el más alto contenido en ácido oleico y antioxidantes naturales, la que más polifenoles tiene, junto con un mayor rendimiento graso.



La cata

Agradablemente frutado; en nariz, aromas verdes de rama de olivo, hierba recién cortada, tomatera y plantas silvestres como la malva y la ortiga común. En boca tiene una entrada potente, agradable, destacando el plátano verde, alcachofa, la planta del tomate, el hinojo y el tomillo. Podemos decir que es un aceite complejo, armónico, equilibrado y persistente, con un picor y amargor característico de la variedad picual.



Aceite de Cornezuelo

Tras años de investigación, Olvero ha comenzado a introducir en el mercado el aceite de oliva virgen extra de Cornezuelo, aceituna de grandes dimensiones, de sabor exquisito, sin duda la mejor aceituna de mesa que se puede tomar; sin embargo, la obtención de su zumo presenta mayores dificultades de molturación y extracción que otras variedades, lo que implica que su precio sea más elevado; no obstante ha sorprendido por su cualidades organolépticas, con un marcado frutado, frescor y picor en la boca. Olvero también elabora este aceite como un auténtico producto gourmet.



La cata

En nariz se muestra dulce, fragante, con notas de cáscara de manzana, plátano verde, almendra dulce y recuerdos de verde y maduro a la vez.



Al paladar llega con dulzor, pero luego su astringencia lo traslada a más verdor como la hoja de olivo, la planta del tomate y la almendra verde.



Aceite de Empeltre

Empeltre deriva de la palabra catalana “Empelt”, que significa injertar, haciendo referencia a la mejor forma de multiplicar a esta clase de aceituna. Su aceite es de textura fluida, con un olor afrutado suave, de sabor delicado, dulce, algo almendrado y muy agradable en boca.



La cata

Suaves y persistentes aromas a plátano maduro, espigas de trigo, almendra y canela. En boca entra muy dulce pero luego se intensifica su sabor a canela, manzanilla y frutos maduros.



Aceite Picolimón

Es una variedad muy escasa y totalmente dedicada a la aceituna de mesa ya que se obtiene poco zumo aunque de gran calidad si se elabora en su punto óptimo de madurez.



La cata

Muy aromático, con tonos cítricos dulces, cáscara de plátano, macedonia de frutas y frutos secos. En boca se presenta dulce, sedoso, con un equilibrio perfecto de frutado intenso, con tonos de manzana verde, camomila, vainilla, frutos del bosque y un final suave amargo y picante.



Precios

Precios: Aceite de Virgen Extra Frutado Intenso Picual: 14, 90 €. Botella de cristal 500 ml. Garrafa de 3 l. Frutado medio, 38 €. El resto de variedades es 2 € más caro por botella, ya que el rendimiento de esas variedades es mucho más bajo que el Picual.



Ventas Olvero C/ Juan XXIII nº 2. 23750-Arjonilla (Jaén) España Teléfono: (+34) 953 52 03 10 mercedes@olvero.com +34 616 99 28 32 joseluis@olvero.com +34 616 99 28 31.



