Invertir en acciones de apuestas: ¿Una buena idea?

miércoles, 27 de enero de 2021, 11:35 h (CET) El mundo ha crecido económicamente y la tecnología ha puesto todo al alcance del público para poder invertir en bolsa, acciones de empresas, activos, monedas y mucho más. El mundo del trading y de las inversiones es muy apasionante para muchos, mientras que para otros representa una oportunidad única de ganar dinero.



Ahora bien, ¿dónde podemos invertir nuestro dinero? Es cierto que hay un montón de empresas cotizando en bolsa, pero debes tener sumo cuidado al momento de invertir en acciones de alguna de ellas, o de cualquier activo o inmueble en general.



Entre tantas opciones, seguro que si has seguido de cerca alguna vez el sector del juego, si conoces un poco sobre él, si eres un apostador o si simplemente te causa curiosidad, habrás pensado en invertir en acciones de empresas relacionadas al mundo del gambling pero, ¿es una buena idea?



Las empresas de apuestas deportivas también cotizan en bolsa de valores, las más grandes compañías del mundo gambling lo hacen y tú puedes invertir en ellas utilizando un bróker, buscando obtener ganancias con esta inversión.

Eso sí, no podemos decirte que sea una buena o mala idea invertir en general en empresas de apuestas, no todas tienen la misma estabilidad económica y el mercado funciona de igual forma que con otras empresas de otros sectores. Al final, realizar un buen seguimiento y análisis técnico y fundamental es imprescindible si tu objetivo final es ganar dinero.



Consejos para tomar en cuenta antes de invertir en acciones de apuestas

Si tienes pensado invertir en acciones de empresas relacionadas al mundo del gambling, mejor tomar en cuenta algunos de los consejos que tenemos para ti, así podrás ampliar tu posibilidad de éxito.



Lo primero que debes hacer es hacer un seguimiento detallado de cada uno de los actores, conoce el comportamiento de su valor, sus nuevos lanzamientos, las expectativas sobre sus productos, si planean incursionar en un nuevo mercado, entre otros factores.



Otro punto muy importante es que debes mirar principalmente a las empresas más exitosas del sector, una de ellas pudiese ser GVC Holdings, una compañía que cuenta con diferentes portales web de apuestas, ruleta y juegos de blackjack online. Además, compañías importantes como Ladbrokes Coral Group, Betfair y otras pueden ser una gran opción.



También es importante estudiar el sector en general, ya que la estabilidad del mismo representará la de los diferentes actores que hacen parte de él.



El crecimiento del mundo del gambling: una gran oportunidad

El sector del juego sigue en constante crecimiento en muchos países, lo que puede convertirse en una gran oportunidad para invertir en acciones de empresas que siguen expandiéndose y prosperando de forma constante.



Entre los efectos que tuvo en su momento la pandemia del coronavirus, pudimos ver un descenso en el valor de muchas empresas del sector gambling, pero pronto el casino y los eSports aparecerían como un salvavidas para la industria, haciendo que los indicadores repuntaran hasta conseguir niveles más altos.

