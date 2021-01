Determinar los beneficios que brinda el uso de cytotec como tratamiento ginecológico Comunicae

Por los años 1985, aparece en el mercado, un nuevo medicamento de los laboratorios. GD Searle & Company. Indicados para uso en Gastroenterología. Como tratamiento efectivo contra padecimientos gástricos y ulceras péptica, para la comunidad mundial era algo típico ya que constantemente están anunciado nuevos tratamientos médicos, para tratar cualquier tipo de enfermedades. En el caso del Misoprostol (Cytotec), aconteció algo atípico, comenzó a evidenciarse una gran demanda de este medicamento, pero dentro del área de Ginecología, lo que despertó el interés en los laboratorio y farmacias al darse cuenta de la efectividad de uno de sus efectos secundarios, iniciaron una crucial campaña serendipica. con el objetivo de abastecer el mercado de este innovador medicamento cuyas contraindicaciones. lo convertían en uno de los descubrimiento médico más importante. debido a su función off-label en ginecología se valoraba la capacidad de sus propiedades de "inducir la regla o menstruación", "estimular e iniciar la labor de parto" y actuaba como un potente y efectivo "método abortivo" lo que creó grandes controversias en relación a este nuevo uso, ya que no era la acción indicada por el laboratorio que lo patento. Muchos años después es considerado como uno de los métodos abortivos más efectivos, seguro, económico y no invasivo siempre que se realice dentro de las indicaciones médicas establecidas.

Historia del Misoprostol (Cytotec)

El Misoprostol (Cytotec) es semejante a la prostaglandina E1. Fue inventado por el Laboratorios GD Searle & Company (Pfizer) actualmente, en el año 1985. Inicialmente, el fármaco fue patentado en múltiples países para tratar la úlcera péptica y en los pacientes que ingerían antiinflamatorios no esteroideos, se observó que debido al uso de Cytotec se puede causar la ruptura del útero (desgarre) si se administra en las primeras semanas de embarazo. La ruptura (desgarre) del útero puede resultar en sangrados serios, ocasionado un aborto casi espontaneo.

La historia del Cytotec ha estado rodeada de muchas polémicas, tanto de tipo moral, ético, de producción, rentabilidad y normativa. En la época de los 90 hasta el 2005, el Cytotec, por su gran efectividad para abortar, fue un fármaco deseado por miles de mujeres. el Cytotec Perú (misoprostol) ha sido una alternativa segura y efectiva en el tema del aborto y, a la vez, una solución a medias de una problemática de salud pública mundial, ya que, por desconocimiento de las personas, por las limitaciones legales o por mantener la práctica de los diferentes métodos clandestinos utilizados culturalmente para abortar que ponen en peligro la vida de la mujer, se siguen utilizando en la actualidad. La OMS. Avala el uso de Cytotec con el propósito de desplazar estos métodos invasivo que ponen en riesgo la salud y vida de la mujer.

Qué es el Cytotec, (Misoprostol)

Es un medicamento que fue desarrollado para regular la acidez gástrica, y se utiliza como protector ante la gastritis para las personas que toman analgésicos por alguna enfermedad crónica. Uno de los efectos secundarios que tiene esta droga es que en las mujeres produce contracciones uterinas. Así se descubrió que su uso es muy útil y efectivo para interrumpir un embarazo.

Además de su uso contra la gastritis, uno de los efectos secundarios por su función fuera del prospecto, lo que se llama off-label. No está dentro del prospecto, pero se puede utilizar, es que produce contracciones uterinas. Sin embargo, la droga también sirve para frenar la hemorragia uterina o para las mujeres que perdieron un embarazo y tienen que expulsar todo el tejido del endometrio (recubre la parte interior del útero).

Características de las pastillas Cytotec

La presentación de los laboratorios de Pfizer es bastante particular, por lo que es difícil confundirla con algunas presentaciones de otros laboratorios, características del medicamento para facilitar su identificación:

la paleta de colores que utilizan los laboratorios Pfizer para sus cajas varían entre colores blancos, azules en diferentes tonalidades y un rosa o magenta y representan los mcg que contienen cada una de las pastillas.

para sus cajas varían entre colores blancos, azules en diferentes tonalidades y un rosa o magenta y representan los mcg que contienen cada una de las pastillas. El color azul oscuro viene en la parte superior de la caja donde colocan el nombre del laboratorio dentro de un círculo en color blanco y debajo de esta colocan una línea con un azul mucho más claro.

donde colocan el nombre del laboratorio en color blanco y debajo de esta colocan una línea con un azul mucho más claro. el blíster que contiene las pastillas tiene una presentación particular. En relación con lo anterior, estas son de un color metálico bastante fuerte con una línea que pasa por todo el medio de las pastillas, en la parte trasera de esta contiene el nombre del medicamento: Cytotec Lima junto con el laboratorio, su fecha de vencimiento y el lote asignado a la caja en particular.

tiene una presentación particular. En relación con lo anterior, estas son de un color metálico bastante fuerte con una línea que pasa por todo el medio de las pastillas, en la parte trasera de esta contiene el nombre del medicamento: Cytotec Lima junto con el laboratorio, su fecha de vencimiento y el lote asignado a la caja en particular. Las pastillas son de forma hexagonal, es decir, que contienen seis lados. Otra particularidad, es que en una de sus caras contiene un código el cual es 1461 en números pequeños. En conclusión, estas son los detalles físicos que caracterizan la presentación de Cytotec original de laboratorios Pfizer. Qué hace el Misoprostol

Algunas de las funciones más importantes del misoprostol son el desarrollo y el mantenimiento de la mucosa gástrica y la producción de ácido gástrico. El misoprostol afecta a las células parietales que recubren internamente el estómago, ayudando a inhibir la producción excesiva de ácido gástrico. Por ello, se recomienda para la prevención de úlceras y lesiones gastrointestinales. otros efectos, inducción del parto y el proceso abortivo ya que También actúa sobre el tejido liso del cual está conformado el útero.

Manejo de condiciones médicas

Tratar úlceras, lesiones gastrointestinales y trasplantes

Inducir la labor de parto

Producir el aborto En general, las funciones del Misoprostol son:

Tratar úlceras provocadas por el consumo

Prevenir la aparición de úlceras

Tratar lesiones hemorrágicas

Tratar algunas lesiones gástricas

Tratar erosiones en las paredes

Aminorar las complicaciones gástricas

Tratar úlceras no relacionadas

Tratar lesiones gástricas no relacionadas

Evitar el rechazo en trasplantes de riñón

Inducir el parto en embarazos a término

Producir contracciones uterinas

Propiciar el borramiento cervical

Dilatar el cuello uterino

Completar un aborto Cytotec: usos en ginecología

Misoprostol inicialmente fue indicado para prevenir y tratar úlceras gástricas y duodenales, sin embargo, actualmente ha adquirido un destacado uso en la ginecología ya que esta especialidad se encarga de tratar lo relacionado con el sistema reproductor femenino, se utiliza para lo siguiente:

Evacuación uterina en caso de que haya muerte fetal

Tratamiento de abortos retenidos o incompletos

Inducir el trabajo de parto

Interrupción precoz del embarazo

Hemorragia postparto Efectos secundarios del Cytotec

El Misoprostol también produce un efecto en el ablandamiento del cuello uterino, este medicamento se usa frecuentemente para la inducción del parto, para la preparación para la interrupción del embarazo por un método quirúrgico o bien para la colocación o retiro de un DIU.

Efectos secundarios como:

temperatura corporal

dolor abdominal

dolor de cabeza Composición química del Cytotec

El principio activo es misoprostol. Cada comprimido contiene 200 microgramos de misoprostol. Los demás componentes son:

Hipromelosa

Celulosa microcristalina

Carboximetilalmidón sódico (tipo A) (almidón de patata)

Aceite de ricino hidrogenado

Aceite de Ricino Cytotec: consecuencias a largo plazo

El uso del Cytotec Arequipa no representa riesgos a largo plazo y es lo más parecido a un aborto espontáneo cuando se usa en el periodo clínico recomendado. Tampoco tienen incidencia en nacimientos prematuros o bebés con bajo peso al nacer, embarazos ectópicos, abortos espontáneos o muerte infantil. No aumenta el riesgo de padecer cáncer de seno ni la capacidad reproductiva de la mujer.

