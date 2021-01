La segunda dosis ¿Que suele ocurrir cuando la oferta escasea? Ángel Pontones Moreno

Cuartel general de Pfizer: -Señor Pfizer, señor Pfizer. -¿Sí? -Contabilidad dice que materialmente no se puede ganar más pasta. Se nos sale por las orejas. -¿Cómo que no se puede? (hace el gesto de alargarle un cubata al otro para que se lo sujete) -¿Se puede?. -Claro que sí, pero hay que ser paciente. -No entiendo. -Basta con vender menos dosis de vacunas. -Entiendo aún menos. ¿Con qué fin? -Para que por la segunda paguen el triple. -¿Eso es posible? -Oferta, demanda y urgencia. No hay tormenta perfecta mejor. -Impresionante. Ahora sí que será imposible ganar más pasta. -¿Imposible? ¿No has oído hablar de la nueva cepa austrohúngara ? -No. -Claro que no.

