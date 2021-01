Así son las mascarillas coreanas milagrosas ​Pero, ¿qué son las mascarillas coreanas? ¿cuáles son sus componentes? Las mascarillas coreanas están elaboradas a base de fibra o hidrogel Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de enero de 2021, 11:48 h (CET)

Descubre los distintos tipos y elige la que mejor vaya con tu tipo de piel

Como todos sabemos, Corea del Sur es líder mundial en mascarillas faciales por sus múltiples beneficios para la piel. El éxito de estas mascarillas comenzó ya a principios de los años 2000 pero no fue hasta 2011 cuando revolucionaron la industria de cada rincón del mundo.



Pero, ¿qué son las mascarillas coreanas? ¿cuáles son sus componentes? Las mascarillas coreanas están elaboradas a base de fibra o hidrogel, impregnadas de esencia y tienen una forma similar a la del rostro para que la aplicación sea muy intuitiva y los activos penetren de manera uniforme. A pesar de que también existen mascarillas en gel, crema, arcilla y un sinfín de formatos, la más populares son las sheet masks.



Las mascarillas coreanas revolucionan las redes sociales

Este producto coreano ha conseguido llamar la atención de todas las mujeres gracias a su gran difusión en redes sociales. Y ya no solo por el producto en sí, sino sus empaques y packaging tan atractivos y creativos para mujeres de todas las edades. Las mascarillas coreanas son un obligatorio en las rutinas diarias de toda mujer. Pero, ¿por qué son tan populares? Las mascarillas coreanas son muy famosas y demandadas debido a tres evidentes factores:



Son muy fáciles de usar Son de un solo uso Son muy económicas



Continúa leyendo y descubre las múltiples ventajas de las sheet masks para tu rostro. Conoce los 5 principales ingredientes de las mascarillas coreanas y sus beneficios para la piel:



Té verde El té verde es un gran antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobiano, lo que facilita la regeneración de la piel y la prevención de signos de envejecimiento prematuro. Las mascarillas coreanas de té verde son muy recomendadas para todo tipo de piel.



Aceite de árbol de té Las mascarillas coreanas que cuentan con aceite de árbol de té hidratan la piel y mejoran su suavidad y firmeza. Además, este aceite es muy beneficioso para aquellos rostros que presentan acné.



Aguacate Las sheet masks de aguacate rejuvenecen y humectan la piel, previniendo y eliminando arrugas e impurezas. Esto es posible ya que el aguacate cuenta con numerosas vitaminas y antioxidantes. Conseguir un rostro hidratado y luminoso es posible con las mascarillas coreanas de aguacate.



Aloe vera

El Aloe vera está formado por un 95% de agua, por lo que es una mascarilla de aloe vera es perfecta para hidratar, revitalizar, suavizar y calmar. También es un potente cicatrizante para pieles con quemaduras y manchas solares.



Agua de bambú El Agua de bambú tiene poderosos componentes que ayudan a humedecer e hidratar la piel ya que cuenta con multitud de minerales, antioxidantes y aminoácidos que favorecen al colágeno de nuestra piel.



Como puedes comprar todas las mascarillas coreanas cuentan con algún ingrediente de los anteriores mencionados y todos son beneficiosos para la piel facial.



Elige la mascarilla coreana que mejor vaya con tu piel

Elige la mascarilla que se ajuste a tus necesidades según tu edad o tu tipo de piel. Una vez que tengas la tuya, te recomendamos que leas las instrucciones del producto en cuestión para saber cuánto tiempo dejarla actuar. Recuerda que cada variedad tiene sus propias indicaciones, por lo que usarla correctamente es vital para empezar a ver efectos.



