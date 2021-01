Un español, Paco Montesinos, lidera el equipo revelación de la Liga de Andorra El CE Carroi al frente de la tabla Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 19 de enero de 2021, 10:55 h (CET) El CE Carroi es el equipo revelación de la Liga de fútbol de Andorra. En la primera parte del Campeonato, ahora parado por las inclemencias del tiempo, es el líder de la tabla.



Superando a los históricos Santa Coloma e Inter Escaldes. Al frente como entrenador está un español, el murciano Paco Montesinos, que está obrando el milagro en su primera experiencia internacional. Tanto que ahora, pese al modesto presupuesto del club, sueñan con entrar en las plazas que dan derecho a competiciones europeas.

DIARIO SIGLO XXI ha hablado con el preparador, que está feliz por la campaña que viene realizando: “Tenemos los pies sobre el suelo. Esto del futbol es largo y lo importante es como se termina. Hemos iniciado bien la temporada, pero queda mucho camino por recorrer”.



Montesinos tiene 37 años y en los banquillos ha tenido buenos resultados en el fútbol provincial murciano. Comenzó en el EDMF Churra en 2011. Tras un par de temporadas firmó en la AD Rincón de Seca. En su CV destaca el ascenso del Olímpico de Totana a la Tercera División en la campaña 2017/18. Preguntado por el salto a la Liga de Andorra es claro: “Soy un profesional ambicioso. Mi representante( la agencia Kampio Sports) gestionó esta opción del CE Carroi y ni me lo pensé. Era una buena oportunidad para ir progresando y trabajar en condiciones. Confiaron en mi proyecto y las cosas van bien por ahora. Nadie contaba con nosotros en el verano y ahora en la TV y los diarios de Andorra se habla del club en términos elogiosos. Hemos firmado por una temporada y las cosas van mejor de lo previsto”. El entrenador español no habla de “milagro” sobre su trabajo: “He logrado generar ilusión en la plantilla y que confíen en que es posible disfrutar en el campo, incluso sufriendo y remontando los partidos. Aunque yo sea el entrenador esto es un trabajo en equipo y si no colaboran los jugadores nadas sale bien”.



En las primeras jornadas de la Liga andorrana por distintos problemas solo pudo contar con 15 jugadores. Ya se ha ido solucionando todo y ahora en el Carroi están españoles, mexicanos, portugueses, andorranos y un marroquí( Youssef Ezzejjari ) que con sus cinco goles ocupa el puesto de Pichichi de la Liga. “Fue una apuesta nuestra porque le vimos calidad para hacerlo

bien y está entregándose partido a partido. Y pienso que aún puede rendir mucho más”. Un delantero de 27 años con experiencia en los clubes catalanes de Tercera división.



El regreso a la competición será a finales de enero: “El descanso viene bien a todos. Espero que sigamos con nuestro ritmo de diciembre pero es verdad que ya los clubes rivales nos van a tratar con otros ojos y sistemas. No será fácil sorprenderles, pero hemos andado un camino y eso nadie nos lo va quitar. Así se progresa paso a paso”.

