Enseñar con autoridad

Muchos de los que se consideran progresistas desprecian olímpicamente todas las ideas que no hayan salido recientemente de los “gurús” de nuestro tiempo. A cualquiera se le ocurre una chorrada, la sube a las redes sociales y se clasifica inmediatamente como “tendencia”. Todo lo anterior es “vintage”.



Los responsables del país se escudan en unos “comités de expertos”, que nadie sabe quien los compone ni de donde sale su experiencia. Esto les autoriza a dictar sentencias y determinaciones que luego no se cumplen porque a alguien se le ocurren otras distintas. No dudan en decir “donde dije digo, quise decir Diego”. Y se quedan tan panchos.



Hace unos días leíamos un trozo del Evangelio de San Marcos en el que se proclama que Jesús “enseñaba con autoridad”. Con tanta, que dos mil años después no hay quien le coja en un renuncio. Su autoridad nacía de la reflexión, de la oración y de la prudencia.



Me agradaría que aquellos que tienen la misión de enseñarnos y de educar a las nuevas generaciones, tomaran la determinación de adquirir la experiencia suficiente para hacerlo con la autoridad que nace de una formación e información seria, y no imbuidos por un partidismo que diluye cuanto de sensato quieren indicarnos.



Cuando se tiene la humildad suficiente para dejarse informar y aconsejar por aquellos que tienen más vida recorrida, más experiencia vital, nacidas del trabajo y el sacrificio, se adquiere la categoría de autoridad. No mediante unas elecciones o un real decreto. Aquí estriba la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Con esa escasa capacidad de discernir nos están volviendo locos.