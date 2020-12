Isidre Esteve viaja a Arabia Saudí con ganas de hacer historia en el Dakar 2021 El piloto español Isidre Esteve (Repsol Rally Team) puso destino a Arabia Saudí para disputar el Rally Dakar 2021, que arrancará el 2 de enero con la salida en Jeddah Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 27 de diciembre de 2020, 22:41 h (CET)

El piloto español Isidre Esteve (Repsol Rally Team) puso destino a Arabia Saudí para disputar el Rally Dakar 2021, que arrancará el 2 de enero con la salida en Jeddah, en busca de competir dentro del 'Top 10' con su Toyota Hilux Overdrive.



El ilerdense ha volado este domingo hacia Jeddah junto a su copiloto Txema Villalobos y el resto del Repsol Rally Team. Una vez allí pasarán un test PCR para confirmar que están libres de coronavirus y poder entrar en la 'burbuja' dakariana.



"Debemos ser muy precavidos y comprendemos perfectamente todas las medidas que adopta la organización para que la carrera pueda celebrarse con normalidad", dijo Esteve, pendiente de una situación especial con el coronavirus, con dos días de cuarentena en el hotel y nuevas pruebas para poder estar en esa 'burbuja'.



"Es una edición apasionante, con mucho nivel en todas las categorías y varios aspirantes al triunfo. Me gusta el nuevo recorrido diseñado para este año. La carrera se disputa más al norte para evitar las zonas rápidas que se hacían interminables. Será una edición de terreno muy variado, todas las etapas tendrán una dureza equilibrada y una navegación complicada", añadió.



Además, Esteve confió en pelear por el 'Top 10' con el mejor coche que ha tenido. "El Toyota Hilux es el coche que siempre había soñado pilotar en el Dakar, porque está diseñado para esta carrera.



Además de nuestros mecánicos, contaremos con los servicios de Overdrive y una asistencia rápida en carrera, lo que junto al buen trabajo realizado esta temporada, me hace ser muy optimista", dijo.



