El exlehendakari Patxi López cree que la abstención fue un "error", no quiere un PSOE "atemperador" de las políticas PP y exige que el PSC vote en primarias.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha felicitado a las fuerzas de seguridad por su trabajo preventivo frente a la amenaza del terrorismo yihadista a pesar de que no se ha detectado ningún plan concreto de atentado en España. "No hay ningún indicio de que pueda producirse un atentado", ha defendido tras recordar que "la seguridad absoluta no existe".