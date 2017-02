Guterres acusa a Trump de ir "contra los principios y valores fundamentales" Los ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen no pueden entrar a EE.UU. El secretario general de la ONU ha reconocido que los países tienen el derecho de gestionar el flujo de personas en sus fronteras, para evitar, entre otras cosas, la entrada de terroristas. Sin embargo, ha advertido de que hay límites. Carolina Bescansa anuncia que deja la dirección de Podemos y que no irá en ninguna lista La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, ha anunciado este miércoles que no va a integrarse en ninguna candidatura para aspirar a formar parte de la nueva dirección estatal que salga de la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre. Como ella, el secretario de Economía, Nacho Álvarez, también ha decidido dar un 'paso atrás'. El Gobierno nombrará al representante catalán para discutir sobre la financiación si no lo hace la Generalitat El secretario de Estado de Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado este miércoles que el Gobierno nombrará al representante de Cataluña en el grupo de expertos independientes que va a empezar a trabajar en el nuevo sistema de financiación autonómica si la Generalitat renuncia a proponer su propio nombre. Operación Chamartín (VIII) La mesa puesta