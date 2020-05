Utilidades de la fibra óptica Está formada por un material que no pesa, que ocupa poco espacio, duradero y de alta capacidad lo que permite su uso vaya desde la medicina hasta, pasando por la trasmisión de Internet hasta el ejercito Redacción Siglo XXI

Al hablar de la fibra óptica viene a la cabeza su uso en electrodomésticos como son la televisión o el teléfono, sin embargo este no fue su primer uso, sino en 1950 cuando nació y se hizo uso de ella en medicina para poder ver el interior del cuerpo humano.



Con el paso de los años la fibra óptica y aplicaciones de ella se han ido ampliando dando lugar a métodos muy avanzados para transportar la luz a través de este cable. Está formada por un material que no pesa, que ocupa poco espacio, duradero y de alta capacidad lo que permite su uso vaya desde la medicina hasta, pasando por la trasmisión de Internet hasta el ejercito.



Tipos de fibra óptica:

Fibra óptica monomodo: tiene un diámetro de 8,8 a 10 micrones con un solo modo de transmisión, su tasa de transmisión es más alta y alcanza 50 veces más distancia que una multimodo, pero también es más cara.



Fibra óptica multimodo: tiene un diámetro de 50 100 micrones para el componente que carga la luz y otorga banda ancha con alta velocidad de 10 a 100MB. Según el tipo de índice de refracción del núcleo se distingue entre dos tipos de fibras multimodo:



Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción continua en toda la sección cilíndrica y tiene alta dispersión modal.



Índice gradual: en este caso el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo está formado por diferentes materiales.



Principales estructuras de la fibra óptica:

Cable de estructura holgada: se utiliza tanto para interiores como exteriores. Contiene varios tubos de fibra que rodean y refuerzan un miembro central provisto de una cubierta protectora. Cada tubo contiene varias fibras ópticas que se encuentran holgadamente dentro de él.



Cable de estructura ajustada: cable diseñado para uso en interiores que es más flexible y con un radio de curvatura más pequeño que el que tienen los cables de estructura holgada. Compuesto por varias fibras que tienen protección secundaria y rodean un elemento central de tracción.

