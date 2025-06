Schneider Electric impulsa la descarbonización de sus clientes gracias a su alianza con One Click LCA

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado una colaboración con One Click LCA para compartir los Perfiles Ambientales de Producto de tipo III (EPD) de más de 50.000 de sus productos eléctricos en la plataforma y soluciones de sostenibilidad impulsadas por IA de One Click LCA Tradicionalmente, los componentes mecánicos, eléctricos y de fontanería (MEP) han carecido de datos ambientales completos, lo que ha supuesto un reto constante para el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC). Los profesionales de la AEC han tenido dificultades para evaluar completamente el carbono incorporado en sus proyectos de construcción debido a la falta y escasez de datos ambientales para los servicios de edificación.

La alianza entre Schneider Electric y One Click LCA viene a cubrir esta carencia. Esta colaboración ofrece información clave para que arquitectos, ingenieros, diseñadores y expertos en sostenibilidad puedan tomar decisiones de diseño sostenible basadas en datos. Ahora, con los EPD de los productos eléctricos de Schneider Electric disponibles en la plataforma de One Click LCA, estos profesionales pueden incorporar con confianza el impacto ambiental de sus elecciones de electrificación en las evaluaciones del ciclo de vida de sus proyectos y reducir aún más las emisiones de carbono de los sistemas MEP.

Sorouch Kheradmand, Global Head of Sustainability Partnerships en Schneider Electric, destaca la importancia de esta colaboración: "Al compartir esta gran cantidad de EPD de nuestros productos eléctricos en la plataforma de One Click LCA, facilitamos a los profesionales del sector AEC la selección de los productos más sostenibles".

"Schneider Electric está marcando el camino en la industria MEP al poner a disposición una gran cantidad de datos EPD de sus productos en nuestra plataforma. Los contratistas e ingenieros necesitan comprender claramente el impacto de todos sus materiales para construir de forma sostenible. Esperamos que este importante avance de Schneider Electric inspire a otras empresas a compartir también sus datos EPD de manera más amplia", afirma Panu Pasanen, CEO y fundador de One Click LCA.