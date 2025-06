Patricia V Fernández Ramos publica ´Manual para una muerte consciente´, una obra que humaniza el proceso de morir desde la experiencia y el amor.

CÍRCULO ROJO.- La escritora Patricia V Fernández Ramos debuta en el panorama literario con “Manual para una muerte consciente”, editado por Editorial Círculo Rojo. Se trata de una obra profundamente íntima y transformadora que invita a repensar la muerte desde una óptica más humana, consciente y amorosa.

Desde su infancia, Patricia ha convivido con experiencias paranormales que han marcado su percepción de la vida y de la muerte. Fruto de esta vivencia y con la intención de ayudar a quienes afrontan el proceso de trascender, así como a sus familias, nace este manual, que en palabras de la autora está escrito “con muchísimo amor, respeto y desde la verdad de mi experiencia”.

“Todo aquel que lo ha leído se ha quedado con ganas de más. Es un tema que no se habla, y en este manual está tratado con muchísimo respeto, amor y con mis propias vivencias” — comenta la autora.

Una mirada necesaria sobre lo inevitable

Patricia no solo aporta una visión espiritual y compasiva sobre la muerte, sino que también propone herramientas prácticas para acompañar procesos de fallecimiento. Desde cómo generar un ambiente de paz y despedida, hasta la importancia de resolver asuntos emocionales en vida, el libro se convierte en una guía valiente y empática.

La autora propone un cambio de paradigma: dejar de hablar de “morir” para hablar de “trascender”. A través de capítulos que abarcan desde muertes traumáticas, fortuitas o conscientes, hasta el papel de la familia en el proceso de tránsito, la autora ofrece un enfoque renovado y cercano.

Inspiración desde la experiencia personal

El libro narra episodios reales que Patricia ha vivido o acompañado, incluyendo experiencias con seres que, tras su muerte, buscan resolver asuntos pendientes o enviar mensajes de paz a sus familiares. Con una sensibilidad especial y una conexión que ella misma denomina como "un don", Patricia ha convertido su vivencia en un servicio a los demás.

La autora destaca su experiencia editorial con Círculo Rojo como “inmejorable”, agradeciendo a cada una de las personas que la han acompañado durante el proceso de edición y publicación.

Una obra que trasciende lo literario

“Manual para una muerte consciente” no es solo una lectura, es una herramienta que puede convertirse en alivio, consuelo y despertar para muchas personas. Patricia sueña con que, algún día, existan centros especializados en cuidados paliativos conscientes y humanizados, y este manual es un primer paso hacia esa visión.

SINOPSIS

Mi nombre es Patricia y en este pequeño libro o manual te contaré aparte de mis experiencias con seres que han trascendido, hablaremos de todas y cada una de las formas en las que uno puede morir o trascender, la intención es que podamos conseguir hacerlo de una manera consciente para poder hacer del proceso de la muerte una experiencia única y humanizada.

Ya que poco se habla de ella y forma parte de nuestro día a día igual como los nacimientos.

AUTORA

Mi nombre es Patricia Verónica Fernández, pero para los amigos, Patri. Nací en Sevilla en junio de 1984. Desde muy pequeña me inquietaba el mundo del ocultismo, el tarot… y, sobre todo, la muerte.

A medida que fui creciendo, comencé a tener experiencias de todo tipo, a las que hoy en día se les llama paranormales, pero que para mí siempre han sido parte de mi vida. Gracias al tiempo y a mucha ayuda, he ido encontrando mi lugar y mi propósito.

En este manual encontraréis un pedacito de mí.