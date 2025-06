Formarse en BIM tras la Universidad; las empresas marcan el camino

Concluyen los exámenes, llegan los proyectos finales y, para muchos recién graduados en arquitectura e ingeniería, comienza una nueva etapa marcada por una pregunta recurrente: ¿y ahora qué?

En un sector que evoluciona a la velocidad del dato, la respuesta cada vez es más clara: especializarse en BIM (Building Information Modeling). Lejos de ser una moda, el BIM se ha consolidado como el estándar internacional en la gestión de proyectos constructivos. Y no solo eso: se ha convertido en el lenguaje común entre arquitectos, ingenieros, constructores y promotores.

Formarse en BIM abre puertas Estudiar BIM después de la universidad no es solo una opción formativa; es una obligación profesional. El dominio de herramientas como Revit, Navisworks o Dynamo no solo mejora la empleabilidad, sino que permite acceder a roles de mayor responsabilidad y salario: desde modeladores BIM hasta coordinadores, managers o especialistas en interoperabilidad.

“La universidad te da la base. Pero el mercado pide otra cosa: metodología, precisión, coordinación. Eso es BIM”, señala Rafael González del Castillo, especialista BIM y CEO de Editeca, una de las escuelas técnicas pioneras acreditadas por Autodesk en formación BIM 100% online y colaboradora de universidades internacionales como la UEMC, la Anáhuac o la Isabel I.

Con el objetivo de facilitar el acceso a esta tecnología a los recién titulados y perfiles sobresalientes, Editeca ha abierto ya el plazo de matrícula para el curso académico 2025-2026 con una beca específica para estos perfiles, para todos sus másteres y especialidades BIM. Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo profesional de los nuevos talentos y adaptarlos a las exigencias del sector.

La convocatoria, que ya está activa, incluye programas como el Máster BIM para Arquitectura o Ingeniería así como la especialidad de Programación BIM, todos ellos con modalidad asíncrona para compaginar estudio y trabajo, y con certificaciones oficiales de los softwares.

El mercado confirma la tendencia Según el Informe sobre Digitalización en la Construcción 2025, el 87% las ofertas de empleo en el sector AECO en Europa incluyen algún requisito vinculado al manejo de entornos BIM. Además, los profesionales con formación BIM acreditada tardan un 50% menos en encontrar su primer empleo tras la carrera, según datos internos de Editeca.

Mientras muchas universidades siguen ancladas en métodos tradicionales de enseñanza, la brecha entre lo académico y lo profesional se ensancha. En este contexto, especializarse en BIM es más que una ventaja: es una necesidad para quienes no quieren quedarse atrás. “El reto ya no es solo diseñar bien, sino comunicar ese diseño a través de datos. Y ahí es donde el BIM marca la diferencia”, concluye Israel Martín-Fontecha, especialista en innovación digital educativa.