AleaSoft: Encuentro Anual: Optimismo para los proyectos híbridos y de baterías

El primer Encuentro Anual de AleaSoft reunió a expertos del sector de la energía para analizar los principales desafíos y oportunidades del mercado eléctrico en España, con especial atención a la evolución de los precios, el papel clave de las baterías, la necesidad de nueva demanda y las dificultades actuales de la financiación El pasado 4 de junio, se llevó a cabo en Madrid el primer Evento Anual de AleaSoft con la intención de posicionarse como un evento de referencia a la hora de analizar los temas de actualidad más importantes para el sector de la energía en España y Europa. El evento empezó con la bienvenida y una mesa de análisis moderada por Antonio Delgado Rigal, CEO y fundador de AleaSoft Energy Forecasting. En la mesa participaron como ponentes: Alberto Martín, Energy Sector Consulting Partner en PwC Spain, Antonio Hernández García, Partner of Regulated Services en EY, Carlos Milans del Bosch, Partner of Transactions, Energy Sector en Deloitte, y Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaSoft. Para finalizar, tuvo lugar un cóctel de networking, donde todos los asistentes tuvieron la ocasión de contrastar opiniones con los colegas del sector.

Durante el Evento, los expertos del sector eléctrico analizaron la situación actual y las perspectivas del mercado eléctrico español. La mesa de análisis abordó aspectos clave como la evolución de los precios, el papel de las baterías, la necesidad de nueva demanda, el desarrollo del mercado de capacidad y las dificultades actuales para la financiación de proyectos renovables.

Un primer semestre de contrastes en los precios

El mercado eléctrico en España ha vivido los primeros cinco meses de 2025 con contrastes muy marcados. Durante enero, febrero y la primera mitad de marzo, los precios fueron típicos de invierno, con picos que superaron los 200 €/MWh y precios mínimos que, en la mayoría de los días, se mantuvieron por encima de los 100 €/MWh. A partir de la segunda mitad de marzo y durante abril y mayo, se impuso una dinámica más típica de primavera, con precios cercanos a cero e incluso negativos durante las horas centrales del día. Esta situación provocó que la energía solar fotovoltaica registrara precios capturados históricamente bajos, con una media de solo 1,81 €/MWh en mayo.

Este comportamiento se vio influido por la evolución de los precios del gas, que se mantuvo elevado hasta febrero y cayó posteriormente. En comparación con los cinco primeros meses de 2024, la situación ha sido algo más favorable en 2025 gracias a los precios más altos durante el invierno y al retraso de unas cuatro semanas en la llegada de los precios bajos de la primavera, debido a las condiciones meteorológicas.

De cara al verano, los precios ya están empezando a remontar con la llegada del calor, el incremento de la demanda y la reducción de la producción hidroeléctrica y eólica. Se espera, por tanto, una configuración típica de verano tanto para los precios del mercado como para los precios capturados por la fotovoltaica. Además, se prevé una subida en los precios del gas por la necesidad de Europa de llenar sus reservas para el próximo invierno.

Las baterías: de promesa a necesidad estratégica

La integración de baterías en el sistema eléctrico se presenta como una necesidad estratégica en el camino hacia un sistema eléctrico mayoritariamente renovable. No obstante, el despliegue sigue en una fase muy inicial. Actualmente, hay solo 23 MW instalados en el sistema peninsular, según datos de Red Eléctrica. El interés y el volumen de proyectos en desarrollo es considerable: 12,8 GW ya cuentan con permisos de acceso y conexión, y otros 17,1 GW están en trámite. El PNIEC prevé alcanzar 9,4 GW instalados para 2030.

A pesar de que en los primeros cinco meses de 2025 las baterías del sistema peninsular cargaron menos energía que en el mismo período de 2024, los ponentes coincidieron en que los próximos cinco años serán clave para su desarrollo. Las baterías no solo serán esenciales para el equilibrio del sistema, sino también para mejorar la viabilidad financiera de los proyectos renovables, especialmente a través de la hibridación. Esta combinación transformará las plantas solares en activos gestionables, donde se tomen decisiones operativas cada 15 minutos en lugar de depender únicamente del recurso solar y eólico.

La nueva demanda: condición necesaria para la transición

Todos los ponentes de la mesa de análisis coincidieron en que el crecimiento de la demanda eléctrica es la pieza clave para que la transición energética avance. La demanda tradicional crece lentamente debido a factores como el autoconsumo y la eficiencia energética, pero la clave está en la nueva demanda que debe surgir de la electrificación de sectores como la industria, el transporte, la calefacción o la producción de hidrógeno verde. También se mencionó el papel emergente de los centros de datos como nuevos focos de consumo intensivo.

Mercado de capacidad y financiación: obstáculos y oportunidades

El mercado de capacidad fue identificado como uno de los elementos críticos para desbloquear el desarrollo y la financiación de proyectos de almacenamiento con baterías. En cuanto a la financiación, el estado de ánimo en el sector ha empeorado debido a la creciente aparición de precios negativos durante el día, lo que afecta sobre todo a los productores solares y a los financiadores de nuevos proyectos.

El interés inversor en renovables ha disminuido en los últimos meses, y el apetito para financiar proyectos merchant prácticamente ha desaparecido. También se ha ralentizado notablemente la firma de nuevos PPA, que hoy son imprescindibles para obtener financiación.

No obstante, los expertos lanzaron un mensaje de optimismo a largo plazo: con el esperado aumento de la demanda y la integración de baterías en el sistema, los proyectos híbridos renovables con almacenamiento tienen muy buenas perspectivas. Aun así, la financiación de estos proyectos sigue siendo un reto. Según los ponentes, aún no hay bancos que hayan comenzado a financiar proyectos de baterías stand-alone o plantas híbridas con almacenamiento, aunque el interés es alto y el sector financiero se mantiene expectante.

Perspectivas de los mercados de energía europeos en la segunda mitad de 2025. Renovables, PPA y baterías

El 12 de junio tendrá lugar el próximo webinar de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting, que en este caso será el número 56. En este webinar participarán, por séptimo año consecutivo, ponentes invitados de Engie Spain. Los temas a analizar serán la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos para la segunda mitad de 2025, las oportunidades de crecimiento del sector renovable, la actualidad del mercado de PPA en España y las perspectivas del almacenamiento de energía en baterías